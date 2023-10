Zbog rata između Izraela i Hamasa: Očekuje li nas poskupljenje goriva, plina, struje

Nakon prošlosedmičnog pada cijene nafte su od izbijanja borbi između Izraela i Hamasa dramatično porasle na svjetskom tržištu. Uprkos činjenici da ni Izrael ni opkoljeni Pojas Gaze nisu značajni proizvođači nafte, tržišta su potresena usljed straha da bi sukob mogao dovesti do destabilizacije cijelog Bliskog istoka, kao ključnog svjetskog proizvođača.



Barelom nafte vrste Brent trgovalo se po 4,53 posto višoj cijeni od 88,41 dolar po barelu, dok su terminski ugovori za američku naftu Teksas Intermediate porasli 4,69 posto, na 88,67 dolara po barelu.

Razne turbulencije

Nihad Harbaš, stručnjak za energetiku, kazao nam je da svaki sukob u svijetu automatski utječe na lanac snabdijevanja naftom i drugim energentima.

- Ono što možemo brzo očekivati jeste da će cijene nafte i drugih derivata skočiti. Nažalost, to nije slučaj kada dođe do smanjenja cijena nafte na svjetskom tržištu, budući da prođe dosta vremena da cijene kod nas padnu. Naravno, to će utjecati i na prirodni plin, doduše, s nekom poodmaklom fazom od tri ili šest mjeseci kada dođe nova cijena prirodnog plina za BiH - rekao nam je Harbaš.