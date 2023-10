Dešavanja od početka sukoba: Izrael dobio vladu nacionalnog jedinstva, bivši vođa Hamasa poziva na džihad, Egipat nije otvorio granicu

Jedna od glavnih meta izraelskih zračnih napada na Gazu Hamasovi su zapovjedni centri i razgranata mreža tunela. Pojas Gaze odsječen je od svijeta, broj poginulih popeo se na više od 1500. Od oko 2 miliona stanovnika, raseljeno je njih gotovo 340.000, a više od 600.000 suočeno je s nestašicom vode. Više od 1.200 Izraelaca ubijeno je, a 3.391 povrijeđen otkako je Hamas u subotu pokrenuo krvavi pohod.

Iranski ministar vanjskih poslova Hosein Amirabdolahian rekao je jučer da će nastavak zločina nad Palestincima izazvati odgovor "ostatka osovine" i da će Izrael biti odgovoran za posljedice.

Iranski ministar rekao je da se raseljavanje Palestinaca i isključenje vode i struje u Pojasu Gaze smatraju ratnim zločinima.

- Neki zapadni dužnosnici doveli su u pitanje postoji li namjera da se otvori novi front protiv cionističkog entiteta. Naravno, u svjetlu nastavka ovih okolnosti koje su ratni zločini, rekao je, govoreći preko prevoditelja, na televiziji nakon dolazak u Bejrut.

Nastavak ratnih zločina

- Nastavak ratnih zločina protiv Palestine i Gaze dobit će odgovor od ostatka osovine. I prirodno, cionistički entitet i njegovi pristalice bit će odgovorni za posljedice toga, rekao je Amirabdollahian.

Nije precizirao, ali se Osovina otpora odnosi na savez između Irana, palestinskih militantnih grupa, Sirije, libanonske militantne grupe Hezbolah i drugih frakcija, javlja Reuters.

Organizacija za ljudska prava Human Rights Watch (HRW) saopćila je kako je zaključila da je Izrael u vojnim operacijama u Libanonu i Gazi ovaj koristio bijeli fosfor, koji, kako ističu, civile dovodi u rizik od ozbiljnih i dugoročnih ozljeda, piše Guardian.

- Svaki put kada se bijeli fosfor koristi u prenapučenim civilnim područjima, predstavlja visok rizik od nesnosnih opeklina i doživotne patnje, rekla je Lama Fakih, HRW-ova direktorica za Bliski istok i Sjevernu Afriku.

Ministarstvo zdravstva Gaze objavilo je da je broj smrtno stradalih Palestinaca porastao na 1537, što uključuje 500 djece i 276 žena. Ranjenih je 6612, navode.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je da je dokumentirala 34 napada na zdravstveni sustav u Gazi od subote, što je dovelo do smrti 11 zdravstvenih radnika i 16 ozljeda te oštećenja na 19 zdravstvenih objekata i 20 vozila hitne pomoći. WHO je upozorio da je zdravstveni sustav u Pojasu Gaze na tački pucanja te da ističe vrijeme za sprečavanje humanitarne katastrofe.

Vlada nacionalnog jedinstva

Bivši vođa Hamasa Khaled Meshal pozvao je Palestince i muslimane da krenu u sveti rat. Ta poruka dodatno je naelektrizirala ovu sumornu atmosferu. Izrael je dobio vladu nacionalnog jedinstva koja je imala samo jednu poruku, a to je "brisanje Hamasa".

Izrael je službeno dobio vladu nacionalnog spasa i jedinstva. Na njenom čelu je premijer Netanjahu, kao što je i najavljivao u nju nije ušao bivši premijer. Jedina poruka ove vlade je bila: Hamas će biti izbrisan s lica zemlje i ta teroristička organizacija nikada više neće biti prijetnja izraelskom narodu.

Egipat je odbio otvoriti granični prijelaz koji bi izbjeglicama omogućio da napuste Gazu.