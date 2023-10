Izraelska vojska objavila snimak u kojem se prikazuje prvi čovjek Hamasa Jahja Sinvar: On je mrtav čovjek koji hoda

Izraelska vojska (IDF) na zvaničnim društvenim mrežama objavlila je videosnimak u kojem se prikazuje prvi čovjek Hamasa Jahja Sinvar (Yahya Sinwar), osoba koja se nalazi na izraelskoj "listi za odstrel".

Traže ga

U kratkom videosnimku, IDF je prikazao segmente Sinvarovih govora u kojima se spominje borba Hamasa protiv Izraela.

- Ubica kojeg traže izraelske sigurnosne službe, Jahja Sinvar je lider Hamasa u Gazi. Sinvar je protiv diplomatskih veza sa Izraelom. Za njega, genocid je jedina solucija. Hamasova ideologija reflektuje namjere ISIL-a i Al Kaide. Sinvar je aktivno radio na brojim napadima na teritoriji Izraela - naveli su iz IDF-a.

O Sinvaru se prije nekoliko dana oglasio i portparol izraelske vojske te je poručio kako IDF ima poseban zadatak koji se tiče ubijanja Sinvara.

- Kao de facto vladar Gaze, Sinvar je najviši zvaničnik Hamasa u Gazi. On je najmoćniji vođa nakon Ismaila Haniyeha, a dužnost je preuzeo 2017. godine - piše "Business Insider".

Tokom 2015. godine, američki State Department proglasio je Sinvara teroristom.

Lice zla

Izraelski zvaničnici, kako opozicionari tako i oni na vlasti, opisali su Sinvara kao "novo lice zla".

- Taj čovjek nam je na vidiku. On je mrtav čovjek koji hoda, a mi ćemo doći do tog čovjeka. On je svoju karijeru izgradio na ubijanju Palestinaca kada je shvatio da su kolaboracionisti. Tako je postao poznat kao kasapin Khan Younisa - rekao je za New York Times potpukovnik izraelske vojske Ričard Heć (Richard Hecht).