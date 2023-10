Katolički patrijarh Jerusalema spreman da bude razmijenjen za izraelsku djecu koja su Hamasovi taoci

Predstavnik pape Franje u Svetoj zemlji izjavio je u ponedjeljak kako je spreman da bude razmijenjen za izraelsku djecu koju je Hamas uzeo kao taoce i drži ih u Gazi.



Kardinal Pierbattista Pizzaballa, patrijarh Jerusalema, dao je tu izjavu odgovarajući na pitanje tokom video konferencije s novinarima u Italiji.

- Spreman sam na razmjenu, bilo šta, ako to može dovesti do njihove slobode, do toga da djecu vratim kućama. Nema problema. Postoji potpuna volja s moje strane - kazao je.

- Prva stvar koju treba učiniti je pokušati izboriti oslobađanje talaca, inače neće biti načina da se zaustavi eskalacija. Spremni smo pomoći, čak i ja lično - rekao je on.

Bez direktnog kontakta

Naglasio je, međutim, da on i njegov ured još nisu imali nikakav direktan kontakt s Hamasom, militantnom i grupom koja je napala Izrael 7. oktobra, ubijajući 1.300 ljudi.

- Ne možete razgovarati s Hamasom. To je veoma teško - dodao je.

Dvjestotinjak ljudi uzeti su kao taoci, a vjeruje se da su desetak njih djeca.

Pizzaballa nadzire katoličke aktivnosti u Izraelu i na palestinskim teritorijama, kao i Jordanu i na Kipru, regiji u kojoj živi gotovo 300.000 katolika.

Diplomatski napori su intenzivirani da se dobije pomoć u Gazi dok Izrael priprema kopnenu invaziju da uništi Hamas.

Vlasti u Gazi saopćile su da je najmanje 2.750 ljudi do sada ubijeno u izraelskim napadima, od čega je četvrtina djece, a gotovo 10.000 je ranjeno. Još 1.000 ljudi je nestalo i vjeruje se da su pod ruševinama.

Sklonište u crkvenim zgradama

Pizzaballa je kazao da se gotovo 1.000 kršćana sklonilo u crkvene zgrade na sjeveru Gaze nakon što su njihovi domovi uništeni u izraelskim napadima.

Ne znaju kuda da idu, jer je kretanje opasno - rekao je.

Izrael je pozvao iscrpljene građane Gaze da se evakuiraju na jug, što su stotine hiljada već učinile u enklavi u kojoj živi više od dva miliona ljudi. Hamas, koji upravlja Gazom, poručio je ljudima da ignorišu poruku Izraela - prenosi Reuters.