Glasnogovornik izraelske vojske: Ne znam još uvijek da li je eksplozija u bolnici izraelski napad

Više od 500 ljudi ubijeno je u utorak u izraelskom vazdušnom napadu na bolnicu El Ehli Baptist u Gazi, rekao je za Anadolu portparol Ministarstva zdravlja Ašraf al-Kudra.



Na snimku sa lica mjesta vide se leševi u krugu bolnice. Reporter Anadolu javio je da su hiljade Palestinaca bile u bolnici kada je zgrada bombardovana.

Izraelska vojska je navela da su izvještaji o mogućem vazdušnom napadu na bolnicu "još uvijek u fazi razmatranja".

Daniel Hagari, glasnogovornik izraelske vojske, rekao je da još nema sve informacije, a više detalja će objaviti kada to bude moguće, objavile su novine "The Times of Israel". Portparol je rekao da još ne zna da li je eksplozija u bolnici bila izraelski napad.

Palestinska grupa Hamas je objavila da je izraelsko gađanje bolnice "genocid".