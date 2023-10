Netanjahu upozorio Hezbolah: Ako uđete u rat protiv Izraela, to će vam biti životna greška

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) je upozorio Hezbolah protiv otvaranja druge ratne fronte s Izraelom, rekavši da bi to dovelo do izraelskih protuudara "nezamislivih" razmjera koji bi izazvali "opustošenje" Libana.



- Ako Hezbolah odluči ući u rat, čeznut će za drugim libanskim ratom. Napravit će grešku svog života. Udarit ćemo ga snagom koju ne može ni zamisliti, a značaj za njega i Liban bit će razoran. Znam da su izgubili prijatelje i to je jako teško, ali mi smo u borbi našeg života, borbi za naš dom. To nije pretjerivanje, nije pretjerivanje, to je ovaj rat. To je ubij ili budi ubijen, a oni moraju biti ubijeni - rekao je Netanjahu.