Makron poručio Izraelu: Kopnena intervencija bila bi velika greška

Ako bi to bila masovna operacija koja bi ugrozila civilno stanovništvo, u tom slučaju mislim da bi to bila greška za Izrael, rekao je francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) novinarima u Egiptu.

Makron rekao je kako vjeruje da bi za Izrael bila "greška" ako bi pokrenuli "masovnu kopnenu intervenciju u Gazi", iako je ponovno potvrdio pravo Izraela da se brani.

- Francuska priznaje pravo Izraela da se brani. Što se tiče kopnene intervencije, ako je u potpunosti usmjerena protiv terorističkih grupa, to je izbor koji ima, ali ako je to masovna operacija koja bi ugrozila civilno stanovništvo, u tom slučaju mislim da bi to bila greška za Izrael - rekao je Makron novinarima u Egiptu.

Makron je dodao da je ukupno 31 francuski državljanin do sada poginuo u napadima Hamasa u Izraelu 7. oktobra.