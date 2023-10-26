Ministarstvo zdravstva Gaze objavilo listu 6.747 Palestinaca ubijenih u napadima Izraela

Ministarstvo zdravstva u Gazi u četvrtak je objavilo potpunu listu Palestinaca ubijenih u izraelskim napadima na blokirani teritorij, javlja Anadolu.



Taj potez uslijedio je dan nakon što je američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) izjavio kako sumnja u tačnost broja mrtvih koje je objavilo Ministarstvo u Gazi.

Na popisu Ministarstva nalazi se 6.747 ubijenih u izraelskim napadima, uključujući 2.665 djece.

Na identifikaciju čeka još 529 tijela, dodalo je ministarstvo.

Izrael je pokrenuo nemilosrdne zračne napade na Pojas Gaze nakon prekograničnog napada Hamasa na izraelski teritorij 7. oktobra.

U sukobu je ubijeno više od 8.400 ljudi, uključujući najmanje 7.028 Palestinaca i 1.400 Izraelaca.

2,3 miliona stanovnika Gaze je bez hrane, vode, lijekova i goriva, a konvoji pomoći kojima je dopušten ulazak u Gazu nose samo djelić onoga što je potrebno.