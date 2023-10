Salvanu Momiki, poznatom po spaljivanju Kur'ana, naložena deportacija iz Švedske

Salvan Momika (Salwan), koji je svjetskoj javnosti postao poznat po spaljivanju Kur'ana, neće dobiti produženu boravišnu dozvolu u Švedskoj. Uz to, izrečena mu je petogodišnja zabrana povratka.

- Odluka je donesena jučer i znači da će se ovoj osobi oduzeti status i boravišna dozvola te da će biti deportovana - kazao voditelj medija Agencije za migracije Jesper Tengroth za TV4 Nyheterna.

Dao netačne informacije

Prema Tengrothu, Momika je deportovan jer je dao "netačne informacije" o razlozima svoje potrebe za zaštitom u svom prethodnom zahtjevu za boravišnu dozvolu.

Momika je najavio da će se žaliti na odluku.

- Dobio sam poruku prije pola sata. Žele da napustim zemlju kad mi istekne boravišna dozvola. Rekli su mi da nađem zemlju koja me može prihvatiti, inače će to biti Irak - kazao je Momika i dodao:

"Neću otići iz ove zemlje"

- Neću otići iz ove zemlje. Živjet ću i umrijeti u Švedskoj. Odluka Agencije za migracije sada riskira moj život. Žalit ću se. Sumnjam da je Švedska agencija za migracije bila pod političkim pritiskom drugih zemalja. Doći ću do kraja i angažirati svoje advokate.

Nadalje, smatra da Švedska agencija za migracije nema temelja za protjerivanje.

- To da sam dao netačne podatke nije tačno. Ne razumijem kako to mogu učiniti. Otvoreno sam stao iza Izraela i zapalio iračku zastavu. Umrijet ću ako me vrate u Irak - zaključio je Momika.