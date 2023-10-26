Bajden odgovorio na prijetnje Irana: Ako nastavite napadati Amerikance, odgovorit ćemo

Američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) poslao je rijetku poruku iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hameneiju upozorivši Teheran da ne gađa američke vojnike na Bliskom Istoku, saopćila je Bijela kuća, nakon niza napada na američke snage u regiji.

- Poslana je direktna poruka - rekao je glasnogovornik Bijele kuće Džon Kirbi (John Kirby) na brifingu za medije, no nije iznio detalje.

Američki dužnosnici žele izbjeći širi sukob na Bliskom istoku nakon napada Hamasa 7. oktobra u kojem je u Izraelu ubijeno najmanje 1.400 ljudi, uglavnom civila.

Oko 900 dodatnih američkih vojnika uputilo se na Bliski istok ili su tamo nedavno stigli kako bi pojačali protuzračnu odbranu i zaštitili američko osoblje u jeku porasta napada u regiji koje pokreću grupe povezane s Iranom, rekao je Pentagon.

"Ako američki vojnici nastave biti meta, odgovorit ćemo"

Američka vojska napadnuta je barem 12 puta u Iraku i četiri puta u Siriji prošle sedmice, dodao je.

U srijedu, Bajden je rekao da je upozorio ajatolaha da će SAD odgovoriti ako američke snage nastave biti meta, no nije rekao kako je poruka iskomunicirana.

- Moje upozorenje ajatolahu je to da ako nastave djelovati protiv vojske, odgovorit ćemo, a on bi trebao biti pripremljen. To nema nikakve veze s Izraelom - rekao je novinarima.

Izrael je obećao izbrisati Hamas, koji vlada Gazom, u znak odmazde za napad 7. oktobra u kojem je oko 200 ljudi uzeto za taoce. Izrael bombardira Gazu iz zraka, izvršio je opsadu i priprema kopnenu invaziju.

Ministrica finansija: Tražimo načine kako financijski napasti Hamas

Palestinske vlasti tvrde da je ubijeno više od 7.000 osoba, iako je Bajden izrazio skepticizam po pitanju tog broja.

Američka ministrica finansija Dženet Jelen (Janet Yellen) je rekla da Bajdenova administracija traži više mogućnosti za smanjenje dotoka finansiranja Hamasa nakon napada na Izrael.

Jelen je u intervjuu za Bloomberg izjavila da je administracija već poduzela "veliki broj" koraka za uvođenje sankcija protiv Hamasa.

Također je rekla da zasad ne vidi mnogo posljedica sukoba između Izraela i Hamasa na globalnu ekonomiju, ali pozorno prati razvoj događaja.