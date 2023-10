Erdoan: Turska, slavna i časna, plovi ka svom drugom stoljeću

Republika, koju smo proglasili 29. oktobra 1923. godine, navršila je svoje prvo stoljeće i zaplovila u drugo, koje nazivamo "Stoljeće Turske", rekao je predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) u nedjelju povodom obilježavanja 100. godišnjice Republike Turske, javlja Anadolu.



- Republika, koju smo proglasili 29. oktobra 1923. godine, navršila je svoje prvo stoljeće i zaplovila u drugo koje nazivamo "Stoljeće Turske". Nadam se da će 100. godišnjica proglašenja Republike, koju proslavljamo slavom, čašću i radošću, biti dobra za našu zemlju i naš narod - rekao je Erdoan.

Čuvar napuštenih

Kako je kazao, Republika Turska, koja je jučer proslavila stogodišnjicu, nastavlja da blista svojim sjajem, poput moćnog platana, dubokog korijena.

Erdoan je rekao da Republika Turska danas, baš kako je želio njen osnivač Mustafa Kemal Ataturk, služi kao čuvar napuštenih u svom regionu i svijetu.

Rekao je da Republika Turska nije prva nego posljednja turska država.

Turski predsjednik je kazao da njegova nacija ima duboko ukorijenjenu historiju s mnogim državama koje se protežu od Azije do Evrope.

- Naša Republika, koja je nova karika u našoj hiljadugodišnjoj državnoj tradiciji, nije prva nego posljednja država koju smo uspostavili na ovim prostorima. U slavnoj historiji naše nacije, imamo mnogo država koje su oblikovale svijet, vodile čovječanstvo i pokretale civilizacije. Vidimo prekretnice našeg putovanja koje se protežu od Azije do Evrope, ostavljajući trag na tri kontinenta i sedam podneblja, prvo sa Seldžucima u Anadoliji, a zatim s Osmanlijama, u 16 zvjezdica na našem predsjedničkom pečatu - kazao je turski predsjednik.

Poručio je da Republika Turska nije, niti je nikada bila, država bez korijena, bez historije, ad hoc i tek rođena država.

- Republika Turska je časno blago koje se hiljadama godina prenosi iz ruke u ruku, iz srca u srce i s generacije na generaciju. Proslavljamo 100. godišnjicu naše Republike s ponosom što imamo tako jaku, bogatu i duboko ukorijenjenu pozadinu kao nacija. Mi se ne odričemo svog nasljedstva, naprotiv, mi prihvatamo svaku fazu naše slavne prošlosti - izjavio je Erdoan.

Snaga i inspiracija

Kako je kazao, ne samo da uzimaju pouke iz prošlosti, već iz nje crpe snagu i inspiraciju.

- Naša Republika, čiju 100. godišnjicu danas slavimo, nama je i na ponos i na inspiraciju. Republika je proglašena i izgrađena na krvi, životima i žrtvama hiljada sinova i kćeri naše domovine. Naš narod, koji nije pristao na zatočeništvo, degradaciju i nametanje, pobjedom je krunisao nacionalnu borbu koju je započeo protiv osvajača koji su ciljali na njegovu nezavisnost i budućnost, a potom, 29. oktobra 1923. godine, uspostavio Republiku. Svrha uspostavljanja Republike bila je, prema riječima njenog osnivača, da bude "zaštitnik nezaštićenih". U našem periodu, Republika je dobila ovu karakteristiku u punom smislu - naveo je Erdoan.

Poručio je da je danas Republika Turska zemlja koja je "zaštitnik nezaštićenih" u svom regionu i svijetu, baš kako je Ataturk želio.

- Od Balkana do Kavkaza, od Karabaha do Afrike, od Turkestana do Palestine. Gdje god postoji potlačena, žrtva i potrebita osoba, Turska je ta koja požuruje u pomoć, uzima ih za ruku, podiže i rješava njihove probleme. Ovaj stav smo ranije iskazivali u Koreji, na Kipru, u Iraku, Siriji, Libiji, Jemenu, a nedavno i u Karabahu. Danas pokazujemo isti stav za Palestinu i Gazu - pojasnio je Erdoan.

Naveo je da je Veliki miting za Palestinu, koji je u subotu održan u Istanbulu, uz učešće više od 1,5 miliona ljudi, bio dio ovog napora.

- Ovim skupom još jednom smo cijelom svijetu objavili našu odlučnost da zaštitimo svoju nezavisnost i budućnost, koju smo proširili na čitavu našu srodnu geografiju. I ubuduće ćemo biti "zaštitnik nezaštićenih" bez ikakve diskriminacije - rekao je Erdoan.

Naveo je da već 21 godinu služe svom voljenom narodu, čiji su ponosni dio, sa uvjerenjem da "ne postoji gospodarenje nacijom, već služenje".

Rast u svim oblastima

Erdoan je u obraćanju podijelio i brojke koje pokazuju rast Republike Turske.

- Naše stanovništvo, koje je 1927. bilo 13,6 miliona, 2002. dostiglo je 65 miliona, a 2022. godine 85,3 miliona. Nadamo se da ćemo svi zajedno vidjeti u bliskoj budućnosti Tursku sa 100 miliona stanovnika - izjavio je Erdoan.

Dotakao se i velikog napretka Republike Turske u proteklih 100 godina, navodeći da se u svim oblastima, od vanjske politike do turizma, kulture, industrije, tehnologije i sigurnosti, može vidjeti da su u Turskoj realizovani najveći projekti i investicije u historiji Republike.

- Naš najveći cilj u narednom periodu je da sačuvamo našu demokratiju od sramote postpučističkog ustava i da joj obezbijedimo civilni, slobodarski i inkluzivni ustav koji dolikuje stogodišnjici naše Republike - kazao je Erdoan.

Naveo je da su kao djeca nacije, čija je historija puna pobjeda bez premca, odlučni da ostvare i viziju "Stoljeća Turske".

- Na ovaj historijski dan tokom kojeg proslavljamo 100. godišnjicu naše Republike, izjavljujemo cijelom svijetu da nijedna imperijalistička sila neće moći spriječiti da Republika postane zadovoljna, uspješna i pobjednička. Sve što treba da uradimo je da nastavimo da budemo ujedinjeni, snažni, braća i sestre, i da svi zajedno budemo Turska - poručio je Erdoan.