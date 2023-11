Izrael pogodio izbjeglički kamp u Gazi, 50 osoba poginulo

U izraelskim zračnim napadima pogođen je gusto naseljeni izbjeglički kamp u Pojasu Gaze, pri čemu je poginulo najmanje 50 Palestinaca i komandant Hamasa, a medicinari su se borili da zbrinjavaju žrtve u enklavi u kojoj su oskudni hrana, gorivo i osnovne zalihe, prenosi Reuters.



Poginulo 11 palestinskih vojnika

Izraelska vojska je saopćila da je 11 vojnika također ubijeno u borbama u Gazi u utorak, što je najveći jednodnevni gubitak za oružane snage od kada su Hamasovi naoružani napadači napali južni Izrael 7. oktobra, ubivši oko 300 vojnika i 1.100 civila.

Izraelski vojni radio je javio da su većina poginulih bili pješadinci čije je vozilo pogođeno protuoklopnim projektilom.

Izrael je poslao svoje snage u Gazu nakon nekoliko sedmica zračnog bombardiranja u znak odmazde za napad Hamasa koji podržava Iran, a u saopćenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) navodi se da je u zračnim napadima na Jabaliju, najveći izbjeglički kamp u Gazi, ubijen Ibrahim Biari, komandant Hamasa, za koga je rečeno da je bio "ključni" u planiranju i izvođenju napada.

Kolateralna šteta

Desetine boraca Hamasa nalazilo se u istom kompleksu podzemnih tunela kao i Biari i također su ubijeni kada se srušio u napadu, rekao je portparol IDF-a, potpukovnik Jonathan Conricus.

- Razumijem da je i to razlog zašto postoje brojni izvještaji o kolateralnoj šteti i žrtvama neboraca. I to ispitujemo - rekao je on.

Portparol Hamasa Hazem Kasem negirao je da je bilo koji viši komandant bio u kampu i nazvao tu tvrdnju izraelskim izgovorom za ubijanje civila. Palestinski zdravstveni zvaničnici rekli su da je najmanje 50 Palestinaca ubijeno, a 150 ranjeno.