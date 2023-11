Ambasador BiH u Egiptu Sabit Subašić za "Avaz": U svakom momentu očekujemo poziv za evakuaciju naših državljana iz Gaze

Ambasada BiH u Egiptu spremna je za prihvat državljana naše zemlje iz Gaze, ali se proces evakuacije odvija u skladu s planom Ministarstva vanjskih poslova Egipta. Ambasador Sabit Subašić u kontaktu je s porodicama koje su s druge strane granice, u blizini graničnog prijelaza Rafah, preko kojeg se odvija evakuacija.



Evakuacija se odvija po državama

- Proces je počeo prije 2-3 dana, evakuacija se odvija po državama koje idu jedna za drugom, a egipatsko ministarstvo odlučuje ko će i kada ići. BiH, kao i mnoge druge države, čekaju na svoj red da budu pozvane za evakuaciju. U svakom momentu očekujemo da bi se to moglo desiti - kazao je za portal "Avaza" ambasador BiH u Egiptu Sabit Subašić.

Gaza je već danima izložena nemilosrdnim izraelskim napadima, ali do ovog momenta u ambasadi nemaju podatke da je neko od državljana BiH među žrtvama.

"Svi naši ljudi su dobro"

- Oni su inače u blizini graničnog prijelaza, to je malo područje. U kontaktu sam s nekim ljudima, jutros sam razgovarao s tri osobe i važno je da su svi naši ljudi ok, koliko je to moguće u ovakvoj situaciji, da nemamo teških posljedica od svega što se dešava tamo. Mi očekujemo da ljudi budu u prilici da pređu granicu i mi ćemo biti spremni na to - ističe Subašić.

U međuvremenu, za evakuaciju se prijavilo još 15 osoba, tako da Ambasada BiH planira preuzimanje ukupno 54 osobe - 29 bh. državljana i njihovih bližih srodnika. U ovom momentu prioritet je da izađu iz Gaze, a u saradnji s Međunarodnim organizacijom za migracije i Ministarstvom vanjskih poslova BiH bit će organiziran njihov daljnji transport s obzirom na to da se, po izlasku, na teritoriji Egipta mogu zadržati samo 72 sata.