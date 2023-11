Američki dužnosnici: Ulažemo intenzivne napore u izvlačenje taoca iz Pojasa Gaze

Visoki dužnosnik administracije predsjednika SAD Džoa Bajdena (Joe Biden) rekao je u petak kako američki dužnosnici ulažu intenzivne napore kako bi došlo do oslobađanja talaca koje drže pripadnici Hamasa u Gazi, ali nema garancija za uspjeh niti vremenskog okvira.

Dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, rekao je da postoji “neizravan angažman” s ciljem pronalaženja načina da se taoci izvuku, ali da je posao izuzetno težak.

Ozbiljna i aktivna rasprava

Hamas, koji vlada palestinskim Pojasom Gaze, ubio je 1.400 ljudi i uzeo više od 240 talaca u napadu 7. oktobra u južnom Izraelu. Mnogi taoci još uvijek su zatočeni u Gazi, gdje je izraelska vojska pokrenula zračne napade i kopneni napad te uspostavila opsadu.

Dužnosnik je rekao da će biti potrebna “vrlo značajna stanka u sukobu” kako bi se taoci izvukli.

- To je nešto o čemu se vodi vrlo ozbiljna i aktivna rasprava… još nema dogovora da se to zaista učini, ali to je nešto na čemu iznimno naporno radimo. Nadamo se i činimo sve što je u našoj moći da izvučemo taoce, ali nema apsolutno nikakve garancije da će se to dogoditi ili kada će se dogoditi - rekao je dužnosnik i dodao:

- Učinit ćemo sve što možemo kako bismo osigurali da svi taoci svih nacionalnosti izađu iz Gaze, tako da je ovdje u tijeku aktivan proces s višestrukim naporima, uključujući neizravno angažiranje da se pokuša pronaći okvir za dobivanje talaca iz Gaze.

Pregovori sa Hamasom

Dužnosnik je rekao da administracija također pregovara s Hamasom o omogućavanju strancima zarobljenima u enklavi siguran izlazak iz Gaze. Rekao je da su pregovori teški i da su uključivali pokušaj Hamasa da izvuče neke od svojih boraca.

Američki i izraelski dužnosnici to su smatrali neprihvatljivim i odbacili, rekao je dužnosnik.

Ranije je američki državni sekretar Entoni Blinken (Antony) rekao, nakon razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu) u Tel Avivu, da poziva na humanitarnu stanku kako bi se omogućila dostava pomoći Gazi i olakšali napori za oslobađanje talaca, dok bi se istovremeno Izraelu omogućilo da ostvari svoj cilj i porazi Hamas.