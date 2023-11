Stevandić: Šmit je problematična ličnost sa zadatkom da RS otme imovinu, nikad se nije odrekao nacizma

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić kazao je za ATV da je visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) "problematična ličnost sa zadatkom da RS otme imovinu."

- Mi iz RS smo otpočetka bili oprezni sa Šmitom. Čim šalju čovjeka bez legitimiteta i čim takav čovjek pokušava da se naturi, iza toga se nešto krije. Krio se napad na imovinu RS. Čim smo izrazili tu sumnju brzo smo pronašli podatke zašto je on problematičan. To je čovjek koji je smijenjen kao ministar poljoprivrede u Njemačkoj zato što je koristio kancerogene i otrovne pesticite koji su trovali njemačku zemlju. On je to pokušao da proturi kao da se time štite pruge i šine na željeznici. Međutim, to je po okolinu bilo katastrofalno i ti su pesticidi zabranjeni, a Šmit je smijenjen. Na ideološkom planu smo vidjeli da je on čovjek koji se nije odrekao nasljeđa nacizma.

Rehabilitacija pilota

On je pokušao da rehabilituje pilota koji je bio Geringov prijatelj i koji je imao najveća odlikovanja od Hitlera. Nosio je vijence na njegov grob javno, a poslije toga se nije odrekao ni djelovanja brdskih divizija koje su nacistička formacija. Kasnije je u Ministarstvu odbrane, gdje je Šmit jedno vrijeme bio sekretar, a odakle je takođe smijenjen, donesena odluka da se po tim ljudima ne mogu zvati današnje njemačke formacije - kaže Stevandić.



Dodao je da je "nesporno da je dobio podršku nekoliko ambasada moćnih država da se preko imovine RS obesmisli".

- Ako je taj izmišljeni sukob koji je kulminirao tim da se Dodik privede, uhapsi i osudi, da mi svi dobijemo sankcije, a u čemu nisu uspjeli jer sve institucije funkcionišu. Ako oni misle da smo mi problem, evo mi ćemo svi dati svoje političke glave. Podnijet ćemo ostavke, pa neka ovi ambasadori koji kažu da rade u interesu naroda učestvuju u kampanji i stanu iza svojih favorita, pa ćemo vidjeti koga će narod izabrati - rekao je.

Rukovodstvo nije problem

Stevandić tvrdi da rukovodstvo RS nije problem i da je "Dodik samo alibi da bi se RS obezglavila i da joj se otme imovina."

- Nismo spremni da budemo previše liberalni i elegantni u ovom ružnom vremenu. Sve mora da se kontroliše. Moramo biti zabrinuti kako će naša zemlja da prođe kroz krizu - kaže Stevandić.

On ističe da "glave funkcionera RS žele ne zbog njih, nego zbog imovine."

- Napišite da je imovina RS neprikosnovena i mi odmah podnosimo ostavke. Borimo se za imovinu, a ne za sebe - kaže Stevandić.