Izraelska vojska otvorila humanitarni koridor za bijeg civila sa sjevera na jug Gaze

Portparol izraelskih odbrambenih snaga saopćio je da je otvoren humanitarni koridor za civile koji se nalaze na sjeveeru Gaze, a žele pobjeći ka jugu.

On je rekao da je cesta Salah al Din, koja ide od sjevera do juga enklave, sigurna za putovanje između 10 do 14 sati po lokalnom vremenu.



- Želio bih vas obavijestiti da, iako Hamas nastavlja potkopavati tekuće humanitarne napore u vaše ime i koristi vas kao živi štit, IDF će danas ponovno dopustiti prolaz cestom Salah al Din - rekao je.

Poručio je da, ako je građanima Gaze stalo do sebe i voljenih, krenu prema jugu.