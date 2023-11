Spektakularno propada Orbanov grandiozan plan o budućnosti Europe

Brisel ga je bolno ošamario zamrzavanjem stotina miliona eura iz svojih fondova, no najveći udarac primio je iz Varšave: izborni poraz poljske krajnje desne stranke Zakon i pravda (PiS) potvrdio je da nema ništa od ispunjenja sna mađarskog premijera Viktora Orbana o paneuropskom savezu neliberalnih stranaka, piše The New York Times.



Niz konferencija

Orban i Budimpešta prošlih godina su ugostili niz konferencija krajnje desnih udruženja i političara, među ostalim i konferenciju 2021. koja je okupila konzervativnu elitu koja je obećala "evropsku konzervativnu renesansu". Nakon četvrte zaredom izborne pobjede lani i izbora koje je ponovo dobio obećanjem da će zaštititi kršćanske vrijednosti i spriječiti ulazak imigranata, Orban je zahvalio istomišljenicima u Poljskoj, kao i drugim "prijateljima" u inostranstvu na njihovoj podršci. No politička situacija znatno se promijenila, Orbanovu viziju da će voditi neliberalni paneuropski pokret protivnika imigracije i vatrenih zagovornika očuvanja kršćanskih vrijednosti potkopali su poraz desnice u Španiji prošlog ljeta i nedavni poraz PiS-a u Poljskoj, te duboke podjele oko rata u Ukrajini. U Slovačkoj je doduše pobijedio rusofil Robert Fico, ali Slovačka je premala da bi promijenila odnose moći u Europi.

Desna koalicija pobijedila je lani na izborima i u Italiji prošle godine, a premijerka je postala Đorđija (Giorgia) Meloni, koja dijeli niz Orbanovih stavova o zaštiti zapadnih vrijednosti. No Meloni se od tada udaljila od Orbana zbog pitanja Ukrajine.

Orban je svojim putinofilstvom uspio od sebe odbiti i Poljake: poljski PiS, dugogodišnji partner Orbanova Fidesza u borbama s Briselom oko prava manjina, migranata, vladavine prava i demokratskih procedura, nikako nije bio oduševljen Orbanovim držanjem strane Rusiji. PiS i Fides dijele negativan stav prema birokratiji Evropske unije, imigrantima i LGBTQ pravima, no i prije izbornog poraza PiS-a Poljaci su se počeli distancirati od Orbana, navodi američki list. Orban se prošlog mjeseca u Kini sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Rekao mu je da Mađarska nikad nije htjela sukob s Rusijom, nego želi proširenje kontakata. To je razbjesnilo druge evropske čelnike, ne samo one liberalne nego i stranke krajnje desnice u Italiji i Poljskoj.

Razbjesnio članice EU i NATO

Orban je razbjesnio članice EU i NATO-a odugovlačenjem s davanjem suglasnosti Mađarske za ulazak Švedske u NATO. Od 30 članica NATO-a, samo su Mađarska i Turska glasale protiv. Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) prošlog je mjeseca poslao parlamentu prijedlog podrške članstvu Švedske u NATO-u, očekuje se da će Turska na kraju povući svoj veto. No Orban ne odustaje. Mađari su prvo navodili "tehničke" razloge za odgodu davanja saglasnosti, a zatim su se požalili na dokumentarac švedske televizije koji je kritizirao Orbanovu politiku. No mnogi misle da je glavni razlog Orbanov gnjev što im je EU zamrznula isplate milijarde eura. Orban pokušava ucijeniti EU kroz pitanje NATO-a, kaže budimpeštanski analitičar Peter Kreko. "On ovo vidi kao svoju posljednju priliku da ostvari utjecaj i želi pokazati da neće dati ništa besplatno", kaže Kreko.

Najveći Orbanovi navijači su američki ultradesničari. Bivši predsjednik Donald Tramp (Trump) nedavno je pohvalio mađarskog premijera kao "jednog od najjačih vođa bilo gdje u svijetu", ali je i dodao da je "vođa Turske". Glasnogovornik mađarske vlade prenio je ovu pohvalu, samo je izostavio spominjanje Turske. Orban se nedavno slikao s crvenom kapom s Trumpovim imenom, kojeg je opisao kao "čovjeka koji može spasiti zapadni svijet". Slično Trampu, Orban obećava da će "srušiti progresivnu elitu i isušiti briaelesku močvaru". Međutim, na evropskoj pozornici Fidesz je izoliran: prije dvije godine Orbanova se stranka povukla iz Evropske narodne stranke, kluba stranaka desnog centra u Evropskom parlamentu, kako bi izbjegla izbacivanje. Do sada nisu pronašli drugu skupinu koja bi ih prihvatila.

U međuvremenu je puno europskih zemalja prihvatilo Orbanove poruke o jačoj kontroli granica i zaustavljanju imigracije, ali sam Orban ostao je nepopularan zbog svog preradikalnog, rasističkog jezika. Rezultati izbora u Poljskoj bili su ipak neugodno iznenađenje za Budimpeštu. Nakon nekoliko dana vladine šokirane šutnje Orbánov šef kabineta Đerđeli Gulijas (Gergely Gulyás) priznao je da je "odluka poljskih glasača jasna" i da se "mora poštovati".

Sljedeći premijer Poljske najvjerojatnije će biti Donald Tusk, dugogodišnji Orbanov kritičar. Tusk je lani tokom posjete Budimpešti, gdje je stigao da bi dao podršku opoziciji, opisao Mađarsku kao "nakaznu demokratiju". Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Péter Szijjártó) nazvao je Tuska beznačajnim, otpisanim političarom. Tusk je najvjerojatniji budući premijer Poljske, a Orbánov san o paneuropskom savezu neliberalnih stranaka istopio se ponajviše zahvaljujući Poljacima, navodi NYT.