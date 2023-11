Izraelski ministar odbrane Joav Galan izjavio je danas da je rat protiv Hamasa obiman i trajat će sve dok ne dođe do pobjede nad teroristima.

On je objasnio da prema njegovom mišljenju svi teroristi moraju umrijeti.

- Rat protiv Hamasa je obiman rat sve dok ne dođemo do pobjede. On uključuje sve operativce Hamasa od onih najmlađih do najiskusnijih. Za mene nema razlike između teroriste koji nosi pušku i onog koji nosi odijelo i putuje po svijetu. Svi moraju umrijeti - rekao je Galan.