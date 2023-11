Berbok: Preuzeti međunarodnu odgovornost u Gazi, kao na Balkanu

Neće biti lakih rješenja za taj izuzetno težak sukob, smatra njemačka ministrica vanjskih poslova Analena Berbok (Annalena Baerbock).

- Da bi se postigla bezbjednost, potrebna je međunarodna odgovornost. To znamo iz strašnih ratova na Zapadnom Balkanu. I tamo je međunarodna zajednica preuzela odgovornost. Jer, u situaciji gdje su se desili najgori zločini, u aktere u regionu jednostavno više nije bilo povjerenja. To vidim i sada - rekla je Berbok u intervjuu za DW-televiziju u Berlinu.

„Niko u Berlinu ne može da zamisli kako je tamo"

Berbok je podsjetila da je na sastanku ministara vanjskih poslova G7 u Tokiju prije dvije sedmice rekla da ne bi smjelo da dođe do ponovne okupacije Pojasa Gaze od Izraela. U tome ju je podržao i državni sekretar SAD Entoni Blinken (Antony). Pojas Gaze na obali Sredozemnog mora Izrael je držao pod okupacijom do 2005.

Od terorističkog napada Hamasa na Izrael 7. oktobra Berbok je nekoliko puta bila u regionu. Posjetila je Izrael, palestinske teritorije, ali i susjedne arapske države kao što su Jordan i Egipat.

U intervjuu za DW opisala je svoja osjećanja u vezi s eskalacijom nasilja.

- Niko ko je ovdje u tihom i bezbjednom Berlinu ne može stvarno da zamisli šta to predstavlja za ljude tamo. Sastala sam se s ocem i mužem jedne od porodica s njemačkim pasošima, čiji su članovi najuže familije taoci Hamasa. On mi je opisao kako su mu kidnapovane žena i njegove dvije kćerke. Teško je to podnijeti kada zamislite da su to vaša djeca. Isti osjećaj sam imala kada sam bila u Ramali i razgovarala s jednim muškarcem, čiji su žena i sin jedinac izgubili život u Gazi.

"Hamas hoće da uništi Izrael"

Kao što je to već učinila nekoliko puta, i u intervjuu za DW Berbok se usprotivila prekidu vatre u ovom trenutku. Njemačka ministrica doslovno je rekla:

- Prekid vatre bi značio da bi Izrael morao da pregovara sa Hamasom kako više ne bi pucali jedni na druge. A pod stalnim raketnim terorom, to bi značilo da Izrael ne bi mogao da se brani. Hamas svakodnevno jasno pokazuje da hoće da izbriše Izrael sa mape. To znači: hoće potpuno da unište Izrael. A u takvoj jednoj situaciji, Izrael mora da zaštiti svoj narod.

Istovremeno, kako kaže njemačka ministrica, zajedno s međunarodnim partnerima, Amerikancima i mnogim predstavnicima arapskih zemalja „pokušavamo da učinimo sve" da ljudi u Gazi imaju bezbjedna mjesta, gdje mogu da se snabdiju pitkom vodom i lijekovima.

- I to je bilo ono što sam htjela da postignem u Izraelu, da jasno stavim do znanja izraelskoj vladi: narod u Gazi mora biti zaštićen, borba je usmjerena protiv terorističke organizacije, Hamasa, koja hoće da uništi Izrael, a ne protiv civilnog stanovništva u Gazi, nevinih ljudi, žena i djece, nevinih Palestinaca - rekla je Berbok.

Netanjahu mora da osudi izgradnju naselja

Njemačka ministrica još jednom je izrazila kritiku izgradnje izraelskih naselja na Zapadnoj obali. To je nedavno rekla i predstavnicima izraelske vlade na licu mjesta.

- Izraelski premijer mora da osudi to nasilje koje vrše doseljenici, ono mora biti krivično gonjeno; to je i u interesu bezbjednosti Izraela. A u pogledu bezbjednosti Zapadne obale, i Izrael je odgovoran za to da situacija tamo ne eskalira.

"Postojanje Izraela ostaje njemački državni rezon"

Berbok se oštro izjasnila protiv optužbi, koje su iznijeli i muslimani koji žive u Njemačkoj – da Njemačka, s obzirom na svoju historiju, manje obraća pažnju na patnju naroda u Pojasu Gaze i na okupiranim teritorijama, a više na patnju Izraelaca. Istovremeno, zalaganje za postojanje države Izrael, kako je rekla, jeste i ostaje njemački državni rezon.

- Moja zemlja, nacistička vlada u Njemačkoj, odgovorna je za smrt više od šest miliona Jevreja. To što neki sada ispoljavaju kritike kada govorimo o našoj pouci koju smo izvukli iz Drugog svjetskog rata, na tome je zasnovano međunarodno pravo kako se genocid više nikada ne bi ponovio, smatram krajnje uznemirujućim.

Uznemirilo ju je, kaže, i to što su neka muslimanska udruženja u Njemačkoj doduše osudila napad na Izrael početkom oktobra, ali ne sva.

- Zloupotrebljavati patnju za govor mržnje, smatram da je to ne samo perfidno, već me to boli i kao osobu i kao majku. Njemačka mora da nastavi da preduzima dosljedne akcije protiv rasizma i antisemitizma, a to podrazumijeva i provođenje Krivičnog zakona - zaključila je Berbok.