Bajden pozdravio oslobađanje talaca: Traži produženje primirja Izraela i Hamasa

Američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) pozdravio je oslobađanje četverogodišnje Avigail Idan, prve državljanke Sjedinjenih Američkih Država koja je puštena iz zarobljeništva Hamasa.

Idan je zarobljena nakon što su joj roditelji ubijeni pred njom.

- Ono što je izdržala je nezamislivo - rekao je bajden u izjavi neposredno prije nakon što je ušla na teritorij Izraela.

Bajden će razgovarati sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu), kako bi govorio o naporima za produženje pauze, tokom koje bi 10 dodatnih talaca bilo pušteno za svaka 24 sata.

- To je moj cilj. To je naš cilj da ova pauza traje duže od sutra - rekao je on, pa nastavio:

- Ništa nije zagarantirano. I ništa se ne uzima zdravo za gotovo, ali dokaz da ovo funkcionira i da vrijedi nastaviti je u svakom osmijehu i suzama zahvalnosti koji vidimo na licima onih porodica koje se konačno ponovo okupljaju.

Hamas je danas oslobodio još 17 talaca. Među njima je bila i američko-izraelska državljanka.