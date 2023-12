Zatvorena iranska nobelovka: Nastavljam borbu čak i ako me to bude stajalo života

Zatvorena iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir i aktivistica za ljudska prava Narges Mohamadi (Mohammadi) nastavit će svoju borbu za ljudska prava čak i ako je to odvede u smrt, napisala je u pismu prokrijumčarenom iz zatvora, čiji je sadržaj objavio švedski javni servis SVT.

Mohamadi odslužuje višestruku kaznu zatvora u ozloglašenom teheranskom zatvoru Evin, a među optužbama je i ona koja je tereti za širenje propagande protiv Islamske Republike.

"Ništa me neće zaustaviti"

- Zatvor, psihička tortura, neprestan boravak u samici, kazna za kaznom; ništa me to nije i neće me zaustaviti - napisala je, a prenosi SVT.

- Zalagat ću se za slobodu i jednakost čak i ako me to bude stajalo života.

SVT je objavio da je pismo napisano kao odgovor na pitanja koja su aktivistici prokrijumčarena u zatvor putem posrednika, no nije otkrio pojedinosti o tomu kako je došlo do razmjene.

Štrajk glađu

Mohamadi je početkom novembra započela štrajk glađu, protestujući protiv, kako je rekla, propusta zatvorskih vlasti da joj omoguće pristup medicinskoj skrbi.

U kratkim objavama na SVT-u, u kojima nema informacija o njenom zdravstvenom stanju, Mohamadi piše da joj najviše nedostaju djeca Kiana i Ali.

- Posebno mi nedostaju ovih dana, kada svi novi zatvorenici govore o intervjuima što su ih dali Kiana i Ali. Prošlo je više od osam godina otkako sam ih vidjela - napisala je.

Nobelovu nagradu primit će njena djeca

Sedamnaestogodišnja Kiana je za SVT rekla da porodica nije imala direktan kontakt s Mohamadi godinu i devet mjeseci. Dodala je da su se "prije toga samo povremeno čuli telefonom", ali se "i to prekinulo".

Ovogodišnje svečano uručenje Nobelovih nagrada održat će se 10. decembra u Oslu i Štokholmu. Nobelova zaklada je objavila da će umjesto Mohamadi nagradu primiti njena djeca Ali i Kiana Rahman.

Njima će u Gradskoj vijećnici u Oslu biti uručena nagrada i zlatna medalja, a potom će Ali i Kiana u majčino ime održati govor.