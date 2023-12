Leonid Kučma (Kuchma), bivši predsjednik Ukrajine, upozorio je da će Sjedinjene Američke Države "izgubiti obraz" pred cijelim svijetom ako napuste Kijev, te je rekao da su greške Zapada doprinijele potpunoj invaziji Rusije prošle godine.

- SAD su izgubile Afganistan. Poraz Ukrajine znači da SAD gube obraz pred cijelim svijetom. Vijekovima je Zapad Ukrajinu vidio isključivo kroz rusko sočivo - rekao je Kučma.

Hipnotiziranje i blef

Smatra da je Moskva koristila svoju veličinu i prirodne resurse da hipnotizira i blefira strane lidere.

Istaknuo je da nikada nije bio "antiruski" kao ličnost i političar, nego da je pokušao uspostaviti prijateljske i ravnopravne odnose. No, mišljenja je da se to pokazalo nemogućim jer je Rusija pod Putinom željela integraciju, a ne saradnju.

Prošlog mjeseca Kučma je objavio ažurirano izdanje knjige "Ukrajina nije Rusija", koju je napisao 2003. godine. Nova verzija knjige priznaje da su njegovi napori da prosvijetli Ruse bili uzaludni.

- Oni su velikom većinom podržavali Putinovu agresiju i imperijalističku takozvanu specijalnu operaciju - rekao je on.

Upitan zašto se Ukrajina odupirala Rusiji prošle godine, Kuchma je odgovorio:

- Zato što Rusi nisu Ukrajinci. Oni imaju drugačiji mentalitet.

Karijerni operativac KGB-a

On je rekao da ruski način razmišljanja potječe od Mongola, koji su vladali ranom Moskvom, dok je Ukrajina, nasuprot tome, nastala iz Kijevske Rusije, pravoslavne kneževine iz devetog vijeka, čije naslijeđe Putin kontroverzno tvrdi.

Nakon što je kritikovao Zapad, prisjetio se i početka rata u Ukrajini.

Kučma je opisao Putina kao karijernog operativca KGB-a. Komitet državne sigurnosti bio je glavna sigurnosna agencija Sovjetskog Saveza. Opisan ga je kao mač i štit Komunističke partije.

- To je njegova profesija, sa svime što implicira. Ljudi kažu da je njegova opsesija Ukrajinom neka vrsta manije ili mentalnog poremećaja. Možda je to istina - tvrdi on.

Dana 24. februara 2022. godine, kada je počeo napad na Ukrajinu, Kučma i njegova supruga Ljudmila bili su u centru Kijeva.

- Bio sam siguran da je Putin sposoban da izvrši invaziju, ali nisam siguran da li će se odlučiti za invaziju. Vidio sam dva bombardera kako mi lete iznad glave na ulici - rekao je.

Uništavanje koncepta

Smatra da Putinov cilj nije bio samo da zauzme zemlju već i da uništi koncept.

- Sama Ukrajina je kao "konkurentna alternativa Rusiji". Dokaz za to su strašni ljudski gubici i žrtve reputacije koje je Putin spreman da podnese za ovo - sugerisao je on.

Podsjećamo, Kučma je bio predsjednik Ukrajine između 1994. i 2005. godine. Potpisao je dva historijska sporazuma sa Rusijom koja su garantovala granice Ukrajine nakon SSSR: Budimpeštanski memorandum iz 1995. i Sporazum iz 1997. ugovor o prijateljstvu, kada je pregovarao s Borisom Jeljcinom, bivšim predsjednikom Rusije, s kojim je imao dobre odnose.