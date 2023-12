Stigla prva reakcija Rusije na historijsku odluku EU o Ukrajini

Rusija je u petak objavila da je odluka Evropske unije da otvori pristupne pregovore s Ukrajinom i Moldavijom politička odluka koja bi mogla destabilizirati Uniju te je pohvalila Mađarsku što se tome usprotivila.

- Pregovori o ulasku u EU mogu trajati godinama i desetljećima. EU je oduvijek imao stroge uvjete za priključenje i sasvim je jasno da ni Ukrajina ni Moldavija ne ispunjavaju kriterije - izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

"Solidarnost s tim zemljama"

- Jasno je da je to apsolutno politička odluka, da je EU htio pokazati solidarnost s tim zemljama. No, takve nove članice mogle bi destabilizirati EU i s obzirom na to da smo na istom kontinentu, naravno da to pozorno pratimo - dodao je.

Evropski čelnici su se na samitu u četvrtak dogovorili da otvore pregovore s Ukrajinom, iako trenutno ratuje s Rusijom koja je rekla da će se rat nastaviti dok ne ispuni svoje ciljeve.

Lideri su premostili protivljenje mađarskog premijera Viktora Orbana tako što je napustio dvoranu u trenutku kada se glasalo za taj historijski korak koji je Peskov komentirao s ironijom.

"Čeka se da neko ode van na kafu"

- To je jedinstveni slučaj, da se nekog čeka da ode van na kafu, pa da se u njegovoj odsutnosti donesu odluke - rekao je.

EU se također dogovorio da Gruzija, koja je kao Ukrajina i Moldavija bivša sovjetska republika, postane kandidat za članstvo.

- Na našu žalost, želja EU da demonstrira tu političku volju je u velikoj mjeri određena željom da se što više naživcira Rusiju i antagonizira EU u odnosu na Rusiju - rekao je Peskov.

Samit se zbog mađarske blokade nije mogao dogovoriti o 50 milijardi eura pomoći Ukrajini.

- Mađarska ima svoje interese i, za razliku od brojnih drugih članica, čvrsto ih brani, impresionirani smo time - istakao je Peskov.