Ovo su taoci koji su greškom ubijeni u Gazi: Jedan od njih vikao "upomoć" na hebrejskom

Izraelske odbrambene snage rekle su da su tri izraelska taoca ubijena jučer u Gazi nakon što su greškom viđeni kao prijetnja.

Žrtve su identifikovane kao Samer al Talalka (22), Jotam Haim (28) i Alon Šamriz (26).

Muškarci bili bez majica

Prvobitna istraga o incidentu koju je sprovela izraelska vojska otkrila je da su muškarci bili bez majica i da je najmanje jedan držao bijelu zastavu kada su ubijeni.

Izraelski vojnik otvorio je vatru na muškarce nakon što su se "osjećali ugroženo" kada su se pojavili u oblasti Šejaja u sjevernoj Gazi.

Jedan talac je preživio početnu pucnjavu i povukao se u obližnju zgradu gdje je vikao upomoć na hebrejskom, ali ga je također ubio drugi vojnik.

Taoci su ubijeni stotinama metara od zgrade na kojoj je pisalo "SOS", rekao je izraelski zvaničnik i dodao da će vojska ispitati svaku povezanost.

"Nadali smo se da će nam se vratiti"

Rođak jednog od trojice talaca koje je IDF ubio rekao je da se njegova porodica "toliko nadala" da će se bezbjedno vratiti.

Ala al Talalka, rođak Samera al Talalke, rekao je za izraelski medij Kan da sada nije trenutak tražiti krivca za njegovu smrt.

- Nećemo da upiremo prstom, ko je kriv a ko nije. Jednostavno nije vrijeme za to. Porodice jedino misle na to kako da vrate taoce žive kući. Ovo je vrijeme da tražimo da se rat završi - poručio je on.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao je incident "nepodnošljivom tragedijom".

U Tel Avivu su tokom noći izbili protesti nakon što su se pojavile vijesti o ubistvima.