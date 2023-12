Financial Times: EU razmatra da Mađarskoj oduzme pravo glasa

Države EU razmatraju mogućnost da Mađarskoj oduzmu pravo glasa kako bi zaključile sporazum o dodjeli sredstava Ukrajini, kažu evropske diplomate.

Prema riječima zvaničnika, EU može da primjeni član 7 Ugovora o EU iz 2007. godine, koji dozvoljava da se nekoj zemlji oduzme pravo glasa zbog kršenja evropskog zakonodavstva.

"Garantovani zaštitnik"

Ovaj proces može da blokira bilo koja druga članica EU, ali, kako navodi dnevnik, poslije nedavnih izbora u Poljskoj “Mađarska više nema garantovanog zaštitnika” u EU, piše Financial Times.

Uprkos tome, neke članice EU zaziru od ideje o uvođenju ograničenja Budimpešti. Umjesto toga, namjeravaju da mađarskom premijeru Viktoru Orbanu demonstriraju “punu cijenu” izolacije zemlje u okviru EU kako bi ga natjerali da promijeni mišljenje u vezi sa izdvajanjem sredstava Ukrajini.

Ako to ne uspije, piše list, ostalih 26 članica EU mogle bi same da sklope dogovor, iako bi “trebalo vremena i to bi bilo samo kratkoročno rješenje”.

Još problema

- Možda Mađarska može da stvori još problema. Možda Mađarska može da nas natjera da koristimo nekoliko različitih alata. Ali na kraju, Mađarska nas ne može spriječiti da dajemo novac Ukrajini - rekao je drugi visoki zvaničnik EU.

Orban je 15. decembra rekao da Budimpešta nema namjeru da podrži ideju finansijske pomoći Ukrajini iz budžeta EU. On je potvrdio da je na samitu EU u Briselu blokirao amandman na budžet EU koji je predviđao izdvajanje 50 milijardi eura Ukrajini u periodu 2024-2027.