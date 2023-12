BIHAMK: Na dionici autoputa A1 Sarajevo-Zenica usporite vožnju zbog magle

Najveće probleme vozačima jutros stvara smanjena vidljivost zbog magle, koja je mjestimično veoma gusta (vidljivost i do 30 metara). Izdvajamo dionice uz rijeke Bosnu, Savu, Vrbas, Lašvu i Spreču, kao i šire područje Sarajeva i Kiseljaka, te magistralne puteve Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje i Sanski Most-Vrhpolje. Posebno izdvajamo dionicu autoputa A-1 Sarajevo-Zenica, gdje savjetujemo znatno sporiju vožnju, saopćili su iz BIHAMK.

Na dionicama sa maglom kolovoz je vlažan, a zbog niske temperature u jutarnjim satima moguće je i formiranje poledice. Savjetuje se opreznija vožnja i napominje vozače da je zimska oprema zakonski obavezna.

Skreće se pažnja i na učestale odrone, a izdvaju se putevi: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Turbe-Karanovac, Sarajevo-Foča, Crna Rijeka-Jajce-Donji Vakuf i Bugojno-Kupres, kao i prevoje Rostovo (Novi Travnik-Bugojno)i Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje).

Zbog aktuelnih radova izdvaju se magistralni putevi: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka). Na mjestima izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.