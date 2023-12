Video / Procurio snimak Hamasovog militanta kako postavlja eksploziv na izraelski tenk

Inače, Hamas je odbio egipatski prijedlog da se odreknu vlasti u Pojasu Gaze u zamjenu za trajni prekid vatre, piše Reuters.

Oni su odbili ponuditi bilo kakav ustupak osim mogućeg oslobađanja talaca.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu), koji je posjetio izraelske vojnike na sjeveru Pojasa Gaze, rekao je da će Izrael u nadolazećim danima pojačati svoje operacije.

- 7. oktobar nije gotov. Nije gotovo. Moramo se pobrinuti da se to više nikada ne dogodi, ovo zahtijeva da nastavite do kraja, samo nastavite do kraja. Ponosan sam na vašu odlučnost. S jedne strane nije lako, a s druge je tako jednostavno ići do kraja - poručio je vojnicima Netanyahu.

Ova poruka je uslijedila nakon što je američki državni tajnik Entoni Blinken (Antony) kazao da bi Izrael trebao smanjiti intezitete svojih napada.

Ministarstvo zdravstva u Gazi, koje je pod kontrolom Hamasa, tvrdi da je od početka rata 7. oktobra poginulo više od 20.600 Palestinaca.