Ambasador BiH u Tokiju Mato Zeko za "Avaz": Poprilično jak zemljotres osjetio se i u Tokiju, ali najviše štete pričinio u Išikavi

Serija zemljotresa pogodila je jutros japansku prefekturu Išikava, a tlo još uvijek podrhtava. Ambasador BiH u Tokiju Mato Zeko nema informacija da je u snažnom potresu bilo ljudskih žrtava ili povrijeđenih, jer Japan je zemlja koja se na svaki način, poučena gorkim iskustvima iz prošlosti, prilagođava riziku koji joj svakodnevno prijeti.



- Oni imaju imaju aplikaciju koja prati svako podrhtavanje tla i dobro su pripremljeni. Japan o tome vodi računa, jer dnevno ima desetke jačih i slabijih zemljotresa. Međutim, 7,6 stepeni po Rihteru je poprilično jak zemljotres. Dobro se osjetio i ovdje u Tokiju. Pomislio sam da me umor stigao jer cijela grada se trese. Međutim, čovjek se osjeća sigurno, jer oni tu masimalno rade na zaštiti. U Tokiju nema šteta, ali u Išikavi je zemljotres napravio dosta veliku štetu, a tlo u tom području se još uvijek trese – kazao je Zeko za „Avaz“.

"Valovi do visine jednog metra"

Vlada Japana izdala je upozorenje na cunami.

- Za sada nemamo informacije da je to dostiglo neku kritičnu tačku. Pojavili su se valovi visine do jednog metra, procjenjuje se da će dostići visinu do tri metra, ali još nema takvih potvrda. Zbog iskustva sa Fukušimom, pažljivo se prati stanje nuklearki, a sve ostalo je manje opasno – ističe Zeko.

Bh. državljani

Ambasador Mato Zeko u Japanu je tek par mjeseci i pokušava prikupiti podatke o bh. državljanima koji žive u toj zemlji. Procjenjuje se da ih nema mnogo, taj broj se mijenja, ali zbog iskustava tokom dosadašnje diplomatske karijere apelira da se svi, po dolasku u Japan, jave svojoj ambasadi.

- Naši građani, nažalost, nemaju naviku da se jave u naša diplomatsko – konzularna predstavništva kako bi bili registrirani i kako bismo u slučaju poztrebe mogli ostvariti kontakt s njima. U Iraku sam imao situaciju da sam objavio svoj broj telefona i zamolio ih da se jave, a onda maltene preko noći došao do imena oko 400 naših državljana. Taj popis mi je dobro došao da, kada su tokom pandemije ostajali bez posla, organiziram njihovo izvlačenje iz Iraka. Mi smo jedini koji smo i zaduženi, i koji im možemo pružiti neku pomoć. Bilo bi dobro da smo u kontaktu i prije nego što se ukaže neka potreba za našom pomoći – naglašava Zeko.

Inače, 1. januar za diplomate u Japanu je radni dan, jer par stotina ambasadora po tradiciji dolazi na novogodišnje čestitanje japanskom caru Naruhitu. Čestitku u ime BiH uputio je ambasador Zeko.