Bivši dečko novog premijera Francuske je blizak saradnik Makrona, godinama je na važnoj funkciji

Za novog premijera Francuske imenovan je Gabrijel Atal (Attal), koji je na ovoj funkciji naslijedio Elizabetu Born (Elisabeth Borne).

Atal je sa 34 godine najmlađi premijer ikada u modernoj historiji Francuske, prestigavši čak i socijalista Lorana Fabijusa koji je imao 37 godina u trenutku svog imenovanja.

Inače, Gabrijel Atal je do sada bio na funkciji ministarstva prosvjete. On se otvoreno deklariše kao pripadnik LGBT-a, a do nedavno je bio u građanskoj zajednici sa poznatim advokatom i političarem Stefanom Sejorneom (Stephane Sejourne).