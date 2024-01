Situacija van kontrole, Zapad rizikuje da ponovi greške: Hute niko nije uspio uništititi

U petak, rano ujutro, SAD i Velika Britanija napale su u Jemenu više od desetak ciljeva pod kontrolom militanata skupine Huti.

To je bio odgovor na više od 25 napada Huta na brodove u Crvenom moru od novembra, koji su krenuli nakon izraelske invazije na Gazu, piše za "Guardian" Mohamad Bazi (Bazzi), direktor Centra za bliskoistočne studije Hagop Kevorkian i profesor novinarstva na Univerzitetu Njujork.

Dolijevaju ulje na vatru

Čelnici zapadnih zemalja, a posebno američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden), tvrde da žele smanjiti rizik od širenja rata iz Gaze na druge dijelove Bliskog istoka. Ali zračni i pomorski napadi na Jemen pod vodstvom SAD-a, predstavljaju najznačajnije širenje sukoba otkako je Izrael pokrenuo napad na Gazu nakon Hamasovog napada 7. oktobra.

Umjesto da izbjegnu širi rat, SAD i njegovi saveznici eskaliraju regionalne napetosti i dolijevaju ulje na vatru sukoba koji se već prelio na Libanon, Siriju, Irak, Jemen i Crveno more. Požar bi lako mogao izmaknuti kontroli, no to je možda više slučajno nego planirano.

Bajden je ovom naredbom postao četvrti uzastopni američki predsjednik koji je naredio vojne napade na Jemen te je tako nastavio dvadesetogodišnju neuspješnu američku i zapadnu politiku koja se uglavnom svodi na bombardiranje, protuterorističke operacije i podršku diktatoru u najsiromašnijoj zemlji Bliskog istoka.

Vašington kao da se trudi ponoviti svoje pogreške. Godine bombardiranja američkih saveznika tokom dugog građanskog rata u Jemenu nisu uspjele otjerati Hute niti ih uvjeriti da promijene svoj smjer. Zapravo, iz svakog vojnog sukoba, Huti su izašli jači.

Odmazda SAD-a protiv Huta u suprotnosti je s navodnim Bajdenovim pritiskom na Izrael da obustavi svoju invaziju na Gazu, u kojoj je dosad ubijeno već više od 23.000 Palestinaca, a dnevni broj žrtava premašuje bilo koji drugi veliki sukob u 21. stoljeću.

Zbog izraelskog napada također je raseljeno 1,9 miliona ljudi, gotovo 85 posto stanovništva Gaze. SAD i njegovi saveznici opiru se možda i jedinom pravom putu za deeskalaciju u regiji vršenju pritiska na Izrael da prekine invaziju i prihvati prekid vatre.

Primirje bi također oduzelo Hutima razlog za napade na komercijalni brodski promet u Crvenom moru. Čelnici skupine su i sami rekli da će prestati ometati globalnu trgovinu kada Izrael prestane bombardirati Gazu.

Suprotan efekat

Vojni udari koje predvodi SAD vjerojatno će imati suprotan efekat jer su vođe Huta obećale da će nastaviti s napadima na brodove i posebno ciljati one američke i savezničke.

Huti, koji su prije rata u Gazi gubili podršku u Jemenu, nemaju razloga mijenjati taktiku budući da je sukob povećao njihovu popularnost širom Bliskog istoka.

Ti se militanti smatraju jednim od rijetkih igrača u regiji koji može na bilo koji način utjecati na SAD i njegove saveznike zbog njihove podrške Izraelu, za razliku od arapskih vlada koje nisu uspjele uvjeriti Vašington da izvrši jači pritisak na Izrael.

Huti su također iskoristili rat u Gazi kako bi si podigli ugled unutar „osovine otpora“ - saveza milicija i drugih nedržavnih organizacija koje podupire Iran.

Savez uključuje Hamas, Hute, libansku militantnu skupinu Hezbolah i nekoliko šijitskih milicija u Iraku i Siriji, a te su skupine napale američke i izraelske ciljeve u cijeloj regiji kao dio nastojanja da se prekine rat u Gazi.

Od 7. oktobra, Hezbolah i izraelske snage skoro svakodnevno razmjenjuju vatru preko izraelsko-libanske granice, a Hezbolah kaže i da pokušava zadržati neke resurse izraelske vojske podalje od fronte u Gazi.

Prije američko-britanskih napada na Hute, Bajdenova administraciju najviše je brinulo izbijanje pravog rata između Izraela i Hezbolaha. U međuvremenu, milicije koje podupire Iran u Iraku i Siriji izvele su 130 napada bespilotnim letjelicama, raketama i projektilima na američke trupe u te dvije zemlje od sredine oktobra, pri čemu je ranjeno 66 vojnika.

Vojna pomoć

Amerika je 4. januara ubila zapovjednika iračke milicije u zračnom napadu na Bagdad, rekavši da je ovaj planirao napade na američke trupe. Taj je zračni napad razljutio iračku vladu i pojačao pozive iračkih frakcija da se protjera oko 2.500 američkih vojnika koji se još uvijek nalaze u Iraku i pomažu u borbi protiv Islamske države.

Milijarde dolara američke vojne pomoći Izraelu opterećuju druge američke saveze u regiji. Dva najbliža saveznika SAD-a u arapskom svijetu, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, opiru se pridruživanju međunarodnoj pomorskoj koaliciji, koju je prošlog mjeseca okupila Bajdenova administracija, kako bi se suprotstavili Hutima i zaštitili promet brodova u Crvenom moru.

Saudijski čelnici žele očuvati krhko primirje s Hutima i svjesni su široko rasprostranjene podrške Palestincima i ljutnje zbog izraelskih postupaka u Gazi, širom arapskog svijeta. U Jemenu već jako dugo podupiru palestinske težnje.