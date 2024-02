Liberman: Egipat bi trebao kontrolirati Pojas Gaze, a Jordan da kontrolira dio Zapadne obale

Kako je Izrael odbacio brojne rezolucije Ujedinjenih nacija (UN) koje se direktno tiču moderne države Palestine, bivši izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman danas je iznio jedinstvenu ideju da se palestinska država potpuno izbriše sa mape svijeta, sugerirajući da bi Egipat trebao kontrolirati Pojas Gaze, a da bi Jordan trebao da kontrolira dio Zapadne obale, dok bi ostatak trebao ući u sastav Izraela, prenosi Anadolija.

U intervjuu za list “Jerusalem Post“, Liberman, lider opozicione stranke Yisrael Beytenu, rekao je da je nestala mogućnost rješenja blizkoistočne krize na bazi uspostave dvije države.

- Razumijemo da je ova ideja rješenja dvije države umrla. Ne postoji. U budućnosti bi Egipat trebao kontrolirati Gazu, a Jordan bi trebao preuzeti kontrolu nad područjem A Zapadne obale i malim dijelom područja B - tvrdi bivši izraelski ministar odbrane.

Prema Sporazumu iz Osla iz 1995. godine između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO), Zapadna obala, uključujući istočni Al-Quds (Jerusalem), bila je podijeljena na tri područja i to Zone A, B i C, sa područjem C u potpunosti pod kontrolom izraelske vojske.

Liberman je tvrdio da je potreban novi pristup ovom pitanju.

- Potreban nam je drugi pristup. Nelogično je raditi istu stvar dugi niz godina i očekivati drugačije rezultate. Cijela zona A i mali dio B bi trebali biti pod jordanskom kontrolom kroz konfederaciju, dok bi Izrael trebao primijeniti suverenitet na ostatak područja B i cijelu zonu C - rekao je Liberman.

Također je rekao da bi Egipćani trebali preuzeti kontrolu nad Pojasom Gaze kao mandat UN-a i Arapske lige.

Od 1967. do 1989. Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je 131 rezoluciju koja se direktno bavi arapsko-izraelskim sukobom, od kojih su se mnoge ticale Palestinaca. Međutim, od 2012. godine izdato je nekoliko rezolucija koje se bave modernom državom Palestinom.

Izraelski premijer Benjamina Netanjahua (Netanyahu) rekao je na konferenciji za novinare 18. januara da je na bilo koji način protiv uspostavljanja palestinske države nakon napada 7. oktobra.