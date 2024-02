Skandal na suđenju za starateljstvo: Sutkinja se majci nabacivala preko aplikacije za svingere

Majka djeteta se nije ustezala da odgovori.

- K***o, znaš ko sam ja - napisala je.

Sutkinja ju je potom blokirala, ali ne prije nego što je sačuvala dokaz.

- Planiram da uložim žalbu - dodaje majka djeteta.

- Samo je htela da me vidi. Bilo je tu neke privlačnosti i to me uznemirava. Borila sam se za svoju djecu dvije godine, a vi mi zadajete muke zbog neke seksualne privlačnosti - rekla je ona za The Post.

Prve probleme sa zakonom majka je imala u junu 2021. godine, kada je bila uhapšena.

Deca su joj oduzeta u februaru 2022. i utom se našla pred sudijom Lopez.

Inače, majka dvoje maloljetne djece navodno se devet puta udavala. Tri puta je proglašena krivom za napad između 2015. i 2017.