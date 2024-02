Karlsonov intervju s Putinom: "Globalni rat ne dolazi u obzir, a evo zašto baš Ukrajina"

- Da ne pričamo o tome ko se koga boji... hajdemo ulaziti u to da nakon 1991., kada je Rusija očekivala da će biti primljena u porodicu civiliziranih naroda, ništa se od toga nije dogodilo. Obećanje je bilo da se NATO neće proširiti prema istoku, ali to se dogodilo pet puta. Bilo je pet valova širenja. Mi smo to tolerirali, pokušavali smo razgovarati, govorili smo: "Nemojte, molim vas, mi smo sada tržišna ekonomija i nema više Komunističke partije, idemo pregovarati" - objašnjavao je Putin.

Putin je također ustvrdio kako se Zapad više “boji jake Kine nego što se boji jake Rusije jer Rusija ima 150 miliona ljudi, a Kina ima 1,5 milijardi stanovnika i njena ekonomija raste 5 posto godišnje. Prije je bilo i više, ali Kini je i to dovoljno. Potencijal Kine je ogroman. To je najveća ekonomija u svijetu danas u smislu pariteta kupovne moći i veličine ekonomije. Već je davno pretekla Sjedinjene Države i ubrzano raste - rekao je Putin.

- U početku je riječ Ukrajinac opisivala čovjeka koji živi na rubovima države ili radi kao graničar, to nije bila oznaka etničkog pripadanja. A onda je stvorena sovjetska Ukrajina. Nakon Drugog svjetskog rata Ukrajina je uz područja koje su prije rata pripadala Poljskoj dobila i dijelove Mađarske i Rumunije. Ukrajina je umjetna država koja je oblikovana po Staljinovoj volji - objašnjavao je Putin.

- Na kraju sam mu dopustio da priča koliko želi. I bio je iskren, sviđalo se to vama ili ne. Putin zaista vjeruje da Rusija polaže historijska prava na dijelove zapadne Ukrajine - ustvrdio je voditelj.

Američki novinar potom je dodao kako je Putin možda i pola sata pričao o historiji Rusije sve tamo od osmog stoljeća. On ga je, tvrdi, nekoliko puta pokušao prekinuti, ali Putin bi se uvijek uzrujao kada bi ga se prekidalo.

- A dobio sam odgovor koji me šokirao - kaže Karlson.

Rusija nema nikakav interes napasti Poljsku ili Latviju, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u prvom razgovoru za neki zapadni mediji nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu.

U razgovoru s američkim konzervativnim televizijskim voditeljem Takerom Karlsonom te je poručio kako Rusija ne želi nikakvo širenje rata koji je trenutačno unutar ukrajinskih granica.

"Globalni rat ne dolazi u obzir"

- Globalni rat ne dolazi u obzir. To se protivi zdravom razumu, jer bi takav rat doveo čovječanstvo na rub uništenja. Isto tako, Rusija nema nikakve interese ni u Poljskoj, Latviji, ni nigdje. Samo u jednom slučaju možemo uzvratiti, a to je ako dođe do napada na Rusiju iz, primjerice, Poljske - poručio je Putin, a prenosi Reuters.

- Prije ili kasnije Rusija i Ukrajina će se dogovoriti. Lično želim da se ova situacija riješit putem pregovora. Rusija još uvijek nije postigla ciljeve koji su određeni ovom specijalnom vojnom operacijom. Zapad je počeo shvatati kako je nemoguće strateški poraziti Rusiju. Sada je vrijeme da razmisle kako i šta dalje. Mi smo za dijalog spremni - poručio je Putin te je naglasio kako je njegova zemlja, unatoč svim sankcijama s kojima se suočila „postala najjača evropska ekonomija 2023. godine“.



Osvrnuo se Putin i na Sjedinjene Američke Države te dodao kako vjeruje u obnavljanje komunikacije.

- Do toga će doći ako se SAD naviknu da se svijet mijenja. Moraju se prilagoditi novom svijetu i novim odnosima snaga. S nekim prijašnjim američkim predsjednicima imao sam uistinu dobar odnos. Prvenstveno mislim na Džordža Buša (George Bush) mlađeg kojeg su mnogi podcjenjivali, ali je bio vrlo dobar. Shvatao je puno toga i dobro je radio. Sličan odnos sam imao i s Donaldom Trampom (Trump). Ali, ponavljam, ako ideja dominacije ostane pod svaku cijenu u američkoj javnosti ništa se neće promijeniti - kazao je Putin te je dodao kako je svima jasno da su „Amerikanci uništili plinovod Sjeverni tok“.

Takeromanija u Rusiji

Inače, Rusiju je, prvih dana februara, zahvatila prava neobuzdana takeromanija. Posjeta Takera Karlsona Carlsona, kontroverznog, ultrakonzervativnog novinara i teoretičara zavjere, poznatog po diskriminatorskim izjavama o migrantima i ženama, za kojeg ruski mediji tvrde da bi ga Donald Tramp mogao imenovati svojim potpredsjednikom na predstojećim američkim izborima, izazvao je pravu euforiju.

Portal Vot tak navodi da je Karlsonov boravak u Moskvi bio poput rijaliti šoua, pravi ruski "Truman Show". Pratilo se sve, gdje ide, šta jede, s kim razgovara. Karlson je bio neviđena zvijezda ruske javnosti. Nisu ga ispuštali iz vida. Takvu pažnju nisu imali ni nekadašnji partijski moćnici ni najveće ruske estradne i glumačke veličine.

Pogotovo se interes povećao kad je objavljeno da je bivši novinar radikalne TV stanice Fox News i otvoreno proruski analitičar napravio intervju s predsjednikom Putinom u Kremlju. Tako je portal Pozor, novosti (Ostorožno, novosti) izračunao da su u samo tri dana glavni ruski državni televizijski mediji Karlsona spomenuli u svojim vijestima čak dvije hiljade puta.

Ruski mediji navode kako je Karlson imao hrabrosti razgovarati s Putinom da se "čuje i ruska strana priče", a i sam Karlson je napao svoje zapadne kolege da samo vode razgovore s Volodimirom Zelenskim, a izbjegavaju Putina. Na to su reagirali Kristijan Amanput (Christiane Amanpour) te velike kuće poput BBC-ja, NBC-ja i mnogih drugih zapadnih medija tvrdeći da su od početka rata u Ukrajini poslali nebrojene molbe za intervju s Putinom, ali u Kremlju su ih ignorirali ili kratko rekli: "Njet!".



No posve je jasno zašto ih Karlson privlači. On ima istovjetne radikalno konzervativne i diskriminatorske stavove kao i Putinov političko-medijski establišment. I na kraju, ruski mediji ispratili su Takera Karlsona do kraja, objavivši njegovu fotografiju u avionu za Beograd, odakle je nastavio put, istoga dana, za Njujork.