Starac godinama lagao da je slijep da bi primao invalidsku penziju: Na računu imao 90.000 eura

Policija u Torinu dobila je dojavu da se jedan stariji gospodin godinama pretvara da je slijep da bi primao invalidsku penziju.

Nadležni su pokrenuli istragu koja je trajala mjesecima, tokom koje je starac stalno praćen.

On je otkriven kada je policija shvatila da on normalno hoda ulicom bez pomagala. On je također bez problema podizao novac s bankomata.

Starac je optužen za prevaru i uskoro bi trebalo da se nađe pred sudom. Istragom je utvrđeno da starac na računu ima više od 90.000 eura i on mu je privremeno oduzet.

Ukoliko bude utvrđeno da nije slijep morat će da vrati sav novac državi.

Istragom su obuhvaćeni i oftamolozi koji su izdali potvrdu da je starac slijep.