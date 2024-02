Bajden pobjesnio zbog Oreo keksa i Doritosa, snimio i video: "Dosta mi je, to je prevara!"

Umjesto da je jučer, kao što je to tradicija u vrijeme Super Bowla, odradio intervju, Bijela kuća je na YouTubeu radije objavila njegov kratki video u kojemu se obračunava s proizvođačima koji smanjuju proizvode, ostavljajući im iste ili čak više cijene. Prigodno mu se činilo to ilustrirati na primjeru grickalica koje mnogi konzumiraju dok gledaju ovaj prijenos.

- Danas je Super Bowl, a ako ste poput mene, onda se volite osigurati i nekim grickalicama. No kad ste ih kupovali, vjerovatno ste primijetili kako su bočice s pićima i vrećice čipsa sve manje, ali koštaju jednako. Dosta mi je te shrinkflacije. To je prevara. Neke kompanije svoje proizvode smanjuju malo po malo, nadajući se da to potrošači neće primijetiti. Ma dajte, molim vas, američkoj je javnosti dojadilo glumiti naivce - poručio je Bajden u 48-sekundnom videu te pozvao kompanije da prestanu s tom praksom, navodi Jutarnji.

U videu su čak prikazani i neki konkretni proizvodi poput Orea ili Doritosa, a Bijela je kuća već najavila da će Bajden uskoro početi sporne kompanije prozivati i imenom.