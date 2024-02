Bajden prvi put komentirao Trampove izjave o NATO-u: Najgore je što on to misli

Predsjednik SAD Džo Bajden (Joe Biden) komentirao je prvi put izjave svog prethodnika Donalda Trampa (Trump) o tome da ne bi branio NATO članice ukoliko bi ih Rusija napala.

Bajden je rekao je kako su Trampovi stavovi šokantni.

- Možete li zamisliti bivšeg predsjednika SAD da to kaže? Čuo je cijeli svijet. Najgore je što on to misli - poručio je Bajden.

Rekao je i kako je Tramp naklonjen ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

- Nijedan drugi predsjednik u našoj historiji nije se poklonio ruskom diktatoru. Dozvolite mi da ovo kažem najjasnije što mogu. Ja nikada neću. Za ime Boga, to je glupo. Sramotno. Opasno. Neamerički - rekao je Bajden.

Istakao je kako je NATO sveta obaveza za Ameriku.

- Kada Amerika da svoju riječ, to nešto znači. Mi smatramo da je NATO sveta obaveza. Donald Tramp na ovo gleda kao teret. Za njega principi nikada nisu važni. Sve je transakcijsko - zaključio je Bajden.