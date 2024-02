Pojavili se novi detalji o Navaljnom: Obavještajci bili u zatvoru dva dana prije smrti

Smrt najpoznatijeg ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog i dalje je obavijena velom misterije.

Nije poznato kako je preminuo, a njegova porodica nije mogla vidjeti njegovo tijelo. "The Moscow Times" je na osnovu dostupnih medijskih izvještaja pokušao pomoći u rasvjetljavanju okolnosti smrti Navaljnog.

14. februara ponovo stavljen u samicu

Navaljni je 14. februara 27. put stavljen u samicu. Njegov tim je na Dan zaljubljenih objavio post na Instagramu posvećen njegovoj supruzi Juliji Navalnoj. To je bila njegova posljednja objava na društvenim mrežama.



- Dušo, sve što imamo je kao u onoj pjesmi: gradovi, svjetla aerodromske piste, plave mećave i hiljade kilometara između nas. Ali svake sekunde osjećam da si blizu mene i volim te sve više i više - napisao je Navaljni pozivajući se na pjesmu sovjetsko-poljske pop zvijezde Ane German pod imenom "Nadežda".

Prema informacijama do kojih je došla Gulagu.net, istaknuta nevladina organizacija za prava zatvorenika, grupa zaposlenih iz Federalne službe sigurnosti (FSB) i Uprave L povezane sa FSB-om Federalne kazneno-popravne službe stigla je u kaznenu koloniju IK-3 u kojoj je Navalni služio zatvorsku kaznu.

Oni su rekonfigurisali opremu za tajni nadzor. Gulagu.net navodi kako postoji razlog vjerovati kako su skrivene kamere mogle snimiti ono što se Navaljnom dogodilo.

15. februara se javio putem video veze

Sljedeći dan Navaljni se pojavio putem video veze na ročištu održanom u regionalnom sudu u centralnom ruskom gradu Vladimiru. Izgledao je da je dobro raspoložen.

- Časni sude, poslat ću vam broj svog ličnog računa da svoju ogromnu platu kao saveznog sudije iskoristite da "zagrijete" moj lični račun, jer mi ponestaje novca - našalio se Navaljni.

Jedan zatvorenik je za Novu gazetu Evropa rekao kako je rutinska večernja provjera zatvorenika ubrzana.

- Kasno uveče i noću tri puta se čulo kako neki automobili ulaze u krug kolonije, ali se kroz prozor nije moglo vidjeti koji su - naveo je on.

Detaljan pretres zatvorenika 16. februara

Potom su 16. februara zatvorski čuvari od ranih sati izvršili detaljan pretres svih zatvorenika i zaplijenili mobitele, karte za igranje i prijenosne bojlere za vodu, navodi izvor Nove gazete.

Ranije spomenuti zatvorenik je u 8:30 sati rekao da su svi u zatvoru saznali za Navaljnijevu smrt.

- Mislim da je Navaljni umro mnogo ranije od vremena koje je objavljeno - rekao je zatvorenik.



Kako tvrde zatvorske vlasti, Navaljni je otišao u šetnju od sat vremena, a po povratku se srušio.

Gulagu.net piše kako je, na osnovu prikupljenih podataka, došao do zaključka da je zapanjujuća brzina kojom su ruske vlasti objavile vijest o smrti Navaljnog i popratne komentare.



Samo dvije minute nakon što je umro, što je 14:17 sati prema službenom izvještaju , zatvorska uprava je objavila saopćenje za medije koje je djelovalo kao da je unaprijed pripremljeno.

Unaprijed pripremljeno

Sedam minuta kasnije je već glasonogovornik Kremlja Dimitrij Peskov komentarisao vijest o smrti Navaljnog.

- Ovakav munjevit razvoj događaja može značiti samo jedno. Sve je bilo unaprijed isplanirano i koordinirano, sve do objave za javnost FSIN-a. Iz minute u minutu, iz sekunde u sekundu - naveo je Gulagi.net.



Anonimni radnik hitne pomoći u Salehardu rekao je za "Novaya Gazeta Europa" kako su se na tijelu Navalnog mogle vidjeti modrice koje su nastale uslijed napada.

- On je ubijen. Cijeli svijet zna da je predsjednik Rusije lično dao ovu naredbu, kao što zna i da ga se Aleksej nikada nije bojao, nikada nije šutio i nikada nije prestao djelovati. Ni mi ne smijemo odustati. To je ono što je Aleksej tražio od nas - glasnogovornica organizacije Navaljnog Kira Jarmiš, piše "The Moscow Times".