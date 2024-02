Palestinski premijer pozvao Njemačku da zaustavi rat u Gazi

Premijer Palestine Mohamed Štajeh (Mohammed Shtayyeh) rekao je da je zatražio od njemačke vlade da iskoristi svoj "jedinstveni odnos" s Izraelom kako bi okončao smrtonosni rat u Pojasu Gaze.

Ozbiljan pritisak na Izrael

- Razgovarali smo sa svima da pokušamo da izvršimo ozbiljan pritisak na Izrael kako ne bi došlo do napada na (grad na jugu Gaze) Rafah- rekao je Mohamed Štajeh za Anadoliju, govoreći o sastancima tokom 60. Minhenske bezbjednosne konferencije u Njemačkoj.

Ukazujući na strašnu humanitarnu situaciju u Rafahu, u kojem se nalaze stotine hiljada raseljenih civila, Štajeh je rekao da žele da se Palestinci vrate svojim domovima u centralnoj i sjevernoj Gazi.

- Izrael sada misli da su Palestinci ograničeni na jednu opciju - samo da pređu granicu. Egipat to neće dozvoliti, a mi ne želimo da se to dogodi - rekao je on.

Oko 1,5 miliona Palestinaca raseljenih zbog izraelske ofanzive na Gazu nalazi se u Rafahu, tražeći utočište od neprijateljstava koja su opustošila široke dijelove palestinske teritorije.

Zbog izraelskih planova za ofanzivu na grad oglasila su se međunarodna zvona za uzbunu, a mnoge zemlje pozivale su na uzdržanost ili na otkazivanje operacije.

Genocid treba da prestane

- Želimo da se ljudi jednostavno vrate svojim kućama i ovi zločini i ovaj genocid treba da prestanu i da se odmah zaustavi agresija na naš narod. To je naša poruka na ovoj konferenciji i to je ono o čemu smo pričali - dodao je on.

Odgovarajući na pitanje o njegovim razgovorima s njemačkom vladom, Štajeh je rekao da je pozvao Njemačku da izvrši pritisak na Izrael.

- Tražili smo od Njemačke da izvrši ozbiljan pritisak, da iskoristi svoj jedinstveni odnos sa Izraelom da pozove Izrael da zaustavi rat. To je za nas najvažnije - podvukao je on i dodao:

- Njemačka je prijatelj Izraela i može igrati vrlo važnu ulogu u zaustavljanju rata.

Potrebna međunarodna pomoć

Štajeh je naglasio potrebu povećanja međunarodne pomoći stanovnicima Gaze.

- Zato što sada sve što dobijemo u Gazi nije više od osam posto onoga što je potrebno našem narodu - rekao je on.

Na pitanje da li se Palestinske vlasti zalažu za mogući dogovor između Hamasa i Izraela, uključujući razmjenu zarobljenika, on je rekao da podržavaju svaki pokušaj koji poziva na okončanje zločina nad Palestincima

- Moramo vidjeti da se ova stvar zaustavi. Moramo vidjeti da se ova situacija završi i da vidimo situaciju u kojoj se završavaju patnje naših ljudi, zato podržavamo svaki mogući dogovor - rekao je on.

Štajeh je dodao da su radili sa Katarom, Egiptom, Turkiye i svim drugim "igračima“ u regionu "kako bi se ovi zločini nad narodom zaustavili".

Od početka vojne ofanzive za genocid optuženog Izraela na Pojas Gaze 7. oktobra ubijeno je najmanje 28.985 Palestinaca.

Po tužbi za genocid koju je pokrenula Južnoafrička Republika, Međunarodni sud pravde je 26. januara presudio da se Izrael mora suzdržati od bilo kakvih radnji povezanih s ubijanjem, napadima i uništavanjem stanovnika Pojasa Gaze i poduzeti sve mjere da spriječi genocid.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, zbog izraelske ofanzive je 85 posto stanovništva Pojasa Gaze interno raseljeno i suočeno s akutnom nestašicom hrane, čiste vode i lijekova, dok je 60 posto infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno.​​