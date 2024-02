Udovica Alekseja Navaljnog najavila da će nastaviti rad svog supruga: "Znamo zašto ga je Putin ubio"

Julija Navaljna, udovica Alekseja Navaljnog, u video izjevi rekla je kako će nastaviti posao svog preminulog supruga.

- Nastavite da se borite za našu zemlju. I pozivam sve vas da stanete uz mene - rekla je.



Htio da ubije našu nadu

Također, direktno je okrivila ruskog predsjednika Vladimira Putina za smrt svog supruga, tvrdeći da je on ubio Alekseja.

Ona je objavila video izjavu u stilu svog supruga.

- Zdravo! ovo je Julija Navaljna. Trebalo je da bude druga osoba umjesto mene. Ali tu osobu ubio je Vladimir Putin. Negdje u zatvoru iza arktičkog kruga, Putin nije samo ubio Alekseja Navaljnog kao osobu, on je želio da ubije našu nadu, našu slobodu, našu budućnost. Znamo tačno zašto je Putin ubio Alekseja prije tri dana. Reći ćemo vam uskoro.

Ali, najvažnija stvar koju možemo da uradimo za Alekseja i za sebe je da nastavimo da se borimo - kazala je Julija Navaljna.



Pozvala je sljedbenike Alekseja Navaljnog da "podijele bijes i mržnju prema onima koji su se usudili da ubiju našu budućnost."

Sretna Rusija

- Obraćam vam se riječima Alekseja, u koje iskreno vjerujem. Nije sramota učiniti malo. Sramota je ne činiti ništa. Dopustiti im da te uplaše. Ono što nam treba je slobodna, mirna i sretna Rusija. Divna Rusija budućnosti o kojoj je moj muž toliko sanjao. To nam treba. To je zemlja u kojoj želim da živim i da naša djeca odrastaju. To je zemlja koju želim da izgradim zajedno sa vama. Zemlja koju je zamislio Aleksej Navaljni - rekla je Julija, prenosi BBC.

Naglasila je da je to jedini način na koji "nezamisliva žrtva koju je prinio neće biti uzaludna."

- Ne plašim se, nemojte se ni vi plašiti - poručila je.