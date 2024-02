Insajder tvrdi: Navaljni je ubijen starom KGB-ovom metodom

Aleksej Navaljni vjerovatno je ubijen udarcem šakom u srce nakon što je nekoliko sati bio izložen ledenim uvjetima, tvrdi Vladimir Osečkin, osnivač grupe za ljudska prava Gulagu.net. Radi se o tehnici kojoj su nekoć podučavali KBG-ove operativce.

Osečkin je za The Times rekao da su modrice pronađene na tijelu Navaljnog "u skladu s tehnikom jednog udarca", pozivajući se na izvor koji radi u arktičkoj koloniji u kojoj je Navaljni umro u petak.

Prije smrti Navaljni (47) je bio prisiljen provesti više od dva i pol sata na otvorenom, u samici, gdje su temperature znale pasti do minus 27 Celzijevih stepeni, rekao je Osečkin. Zatvorenici su obično držani na otvorenom ne duže od jednog sata.

- Mislim da su mu prvo uništili tijelo tako što su ga dugo držali na hladnom i usporili cirkulaciju krvi na minimum - rekao je Osečkin.

- I tada postaje vrlo lako ubiti nekoga, u roku od nekoliko sekundi, ako operativac ima iskustvo u tome. To je stara metoda KGB-ovih specijalnih jedinica. Istrenirali su svoje operativce da ubiju čovjeka jednim udarcem u srce, u središte tijela. To je bio zaštitni znak KGB-a - dodaje.

Puno misterija oko smrti

Dodao je da su bivši zatvorenici koji su služili kaznu u arktičkoj regiji i ranije prijavljivali da su neki zatvorenici ubijeni na ovaj način. Informacije koje su do sada dale ruske vlasti o smrti Navaljnog bile su šture i kontradiktorne. Porodica ne zna gdje je njegovo tijelo, a nisu poznati ni rezultati obdukcije.

Vijest o smrti Navaljnog objavila je ruska Federalna zatvorska služba (FSIN), koja je rekla da je izgubio svijest nakon što je šetao kaznenom kolonijom poznatom kao Polarni vuk u regiji Jamalo-Nenec.

Nekoliko minuta kasnije kanal pod kontrolom države na stranici za razmjenu poruka Telegram ustvrdio je da je uzrok smrti krvni ugrušak. Sljedeći dan Navaljnijevoj majci i njegovom advokatu uručena je informacija o smrti u kojoj je pisalo da je umro od "sindroma iznenadne smrti".

Julija Navaljna, Navaljnijeva udovica, sugerirala je u ponedjeljak da je njen suprug ubijen pomoću novičoka, nervnog agensa kojim su ga FSB-ovi ubice pokušali ubiti u avgustu 2020.

"Postoji mnogo opcija kako nekoga ubiti u zatvoru"

Osečkin je rekao da smatra da je malo vjerovatno da je to slučaj.

- Moguće je, naravno, ali kada je neko pod kontrolom zatvorskog sistema, postoji mnogo opcija kako ga ubiti. Novičok bi ostavio trag u njegovom tijelu i vodio bi direktno do Putina, s obzirom na to da je to već jednom pokušao - kaže.

Osečkin je 2011. osnovao Gulagu.net. Pomoću informacija koje je dobivao iz široke mreže zatvorenika i zatvorskih službenika postao je vodeći autoritet za kršenje ljudskih prava u ruskim zatvorima. Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov odbacio je izjavu Navaljnijeve udovice da je Putin ubio njenog supruga kao "neutemeljenu i vulgarnu".

- Trenutno se moramo pobrinuti da njegovo tijelo bude prebačeno Navaljnijevoj porodici i na Zapad radi testiranja - rekao je Osečkin.

- Ali postoji veliki rizik da će ga Putinove specijalne snage umjesto toga kremirati.

U ponedjeljak je objavljeno da je viši zatvorski dužnosnik, koji je optužen da je u nekoliko navrata intervenirao kako bi se osiguralo da se prema Navaljnom grubo postupa, unaprijeđen.