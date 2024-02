Od Sonje Gandi do Julije Navaljne: Ovo su udovice političara koje su nastavile rad muževa

Brojni izvještaji o falsifikatima na svim nivoima doveli su do najmasovnijih protesta u historiji Belorusije i do nezabiljeleženog nivoa nasilja vlasti i pritisaka sigurnosnih snaga na pristalice opozicije.

Gospođa B je bila premijerka od 1960. do 1965., a zatim od 1970. do 1977. i ponovo u ceremonijalnoj ulozi od 1994. do 2000. godine, kada je njena kćerka Čandrika Kumaratunga bila predsjednica.

Glavno dostignuće političkog para Bandranaike je uspješno uklanjanje kolonijalne elite sa vlasti i vraćanje samouprave singalskoj većini ostrva.

Međutim, to je postignuto na račun etničke manjine, naroda Tamil. To je dovelo do višegodišnjeg etničkog sukoba i građanskog rata, koji je trajao od 1983. do 2009. godine i odnio živote više od 80.000 ljudi.

Mireja Moskoso (Panama)

Mireja Moskoso (Mireya Moscoso) je bila predsjednica Paname od 1999. do 2004. godine. Njen suprug Arnulfo Arijas, koji je bio skoro 45 godina stariji od nje, bio je predsjednik tri puta.

Nakon što je Arijas umro u egzilu, Moskoso se vratila u Panamu i postala predsjednica. Njena sestra Rubi bila je prva dama.