Bajden: Izrael je pristao na prekid vatre za ramazan

Američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) rekao je danas da je Izrael pristao na prekid vojnih aktivnosti u Pojasu Gaze tokom ramazana i dodao je da jevrejska država riskira gubitak podrške ostatka svijeta jer Palestinci umiru u velikom broju.

Prekid vatre

Bajden, koji je to rekao tokom pojavljivanja u emisiji "Late Night with Seth Meyers" na NBC-u, rekao je da se Izrael obvezao omogućiti Palestincima da se evakuiraju iz Rafe na jugu Gaze prije nego što ondje intenzivira svoju kampanju za uništenje Hamasa. Rekao je i da postoji načelni dogovor za prekid vatre između dviju strana dok taoci budu oslobođeni.

- Bliži se ramazan, a Izraelci su se dogovorili da neće učestvovati u aktivnostima tokom ramazana, kako bi nam dali vremena da izvučemo sve taoce - rekao je.

Očekuje se da će sveti muslimanski mjesec ramazan u 2024. godini započeti 10. marta 2024. godine navečer, a završiti 9. aprila 2024. godine navečer.

Bajden je rekao da bi privremeni prekid vatre olakšao odnose Palestinaca i Izraela i ubrzao proces stvaranja palestinske države.

- To nam daje vremena da se počnemo kretati u smjerovima u kojima su mnoge arapske zemlje spremne krenuti. Naprimjer, Saudijska Arabija je spremna priznati Izrael. Jordan jest. Egipat. Postoji šest drugih država. Razgovarao sam i s Katarom.

Ako dobijemo taj privremeni prekid vatre, moći ćemo se kretati u smjeru u kojem možemo promijeniti dinamiku i, ne postići rješenje s dvije države odmah, već proces kojim ćemo doći do rješenja s dvije države, proces kojim se garantira sigurnost Izraela i nezavisnost Palestinaca - rekao je Bajden te dodao kako se nada da će doći do prekida vatre u sukobu do sljedećeg ponedjeljka.

Previše nevinih ljudi ubijeno

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) odbacio je ideju dvodržavnog rješenja.

- Izrael riskira da izgubi podršku ostatka svijeta. Previše je nevinih ljudi ubijeno. A Izrael je usporio napade u Rafi. Moraju - i obvezali su se prema meni da će se pobrinuti za to da postoji mogućnost evakuacije značajnih dijelova Rafaha prije nego što odu i unište ostatak Hamasa.

Ali to je proces. I, gledajte, Izrael je imao ogromnu podršku velike većine nacija. Ako ovako nastavi... izgubit će podršku iz cijelog svijeta. A to nije u interesu Izraela - rekao je američki predsjednik.