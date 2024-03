Nakon smrti vojnika Bušnela: Pojačane reakcije američkih veterana na izraelske napade u Gazi

Ratni veterani u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji se zalažu za mir, protive se izraelskom "genocidu" i podršci njihove zemlje napadima u Pojasu Gaze.

Njihovi glasovi su glasniji nakon smrti američkog vojnika Erona Bušnela (Aarona Bushnella) koji se zapalio 24. februara ispred izraelske ambasade u Vašingtonu rekavši da "neće biti saučesnik u genocidu".

Ovaj čin jako utjecao na njih

Za Anadolu su govorili Majk Ferner, nacionalni direktor organizacije pod nazivom "Veterani za mir (VFP)" sa sjedištem u državi Mizuri, i En Vrajt, koja je služila u američkoj vojsci 29 godina, ali koja je bila i u diplomatskim misijama u mnogim zemljama.

Navodeći da je radio u bolnici tokom rata u Vijetnamu, Ferner je rekao da je svjesno napustio vojsku nakon što je vidio pravo lice rata i da je deset godina radio kao mirovni aktivista.

Ferner je rekao da VFP, na čijem je trenutno čelu, ima više od 100 ureda i više od 3.000 članova širom zemlje.

Naveo je da su uključeni u mnoge promirovne demonstracije, među kojima su i one protiv izraelskih napada na Gazu.

Navodeći da "stvarno razumije" akciju Bušnela, pripadnika američkih zračnih snaga, Ferner je rekao:

- To je utjecalo na mene lično, a mislim da je vjerovatno na sličan način pogodilo većinu naših pripadnika, jer svi smo bili u vojsci, vidjeli smo šta rat čini ljudima.

Podsjetio je da je štrajkovao glađu 35 dana, kao odgovor na američku invaziju na Irak poslije 11. septembra.

- Mogu da razumijem zašto bi neko želio da preduzme zaista drastičnu akciju kao što je to uradio Eron Bušnel. Nisam mogao da uradim ono što je on uradio. Mislim da je nevjerovatno hrabar. Mislim da 100 posto naših članova vjeruje da je Bušnel hrabra osoba - pojasnio je Ferner.

Mišljenja je da je frustrirajuće gledati šta vlada radi ljudima, a da ne mogu ništa učiniti po tom pitanju.

Smatra da je "Bušnel razuman mladić koji je znao šta radi i koji je želio da uradi nešto da svijet bude bolje mjesto".

Međutim, Ferner je mišljenja da Bušnelova hrabra akcija "žrtvujući svoj život" neće promijeniti umove kreatora politike u Kongresu.

- Osim vrlo malog broja, političari u Kongresu žive u balonu, u čudnoj stvarnosti - istakao je Ferner.

Kazavši da će Bušnelova hrabra akcija dodatno motivirati ljude u Sjedinjenim Američkim Državama i širom svijeta da se bore za mir, Ferner je naveo da će to povećati pritisak na lidere "da se suprotstave izraelskom genocidu u Gazi".

Ferner je istakao da su izraelski napadi na Gazu, koji traju oko pet mjeseci "nezamislivo" strašni.

- Nema sumnje da je ovo genocid. Svako ko se krije iza izgovora da je ovo samoodbrana ili je u zabludi, zavarava se ili laže javnost. Ovo su sve opcije ako ćete reći da je to samoodbrana. Ovo je genocid. Izraelska vlada se već dugo želi riješiti Palestinaca, (izraelski premijer Benjamin) Netanjahu i njegova luda administracija sada koriste ovo kao priliku, a najgore je što mi (SAD) to finansiramo - naglasio je Ferner.

Dotakao se i izraelskog napada na Palestince koji su čekali humanitarnu pomoć, a u kojem je poginulo 118 ljudi.

- To je tako varvarski, ne mogu pronaći riječi da to opišem na engleskom. Pokušavate da uradite i smislite nešto što je moguće nehumanije i monstruoznije i smislite nešto poput ubijanja stotina ljudi koji pokušavaju da dođu do hrane iz kamiona pomoći. Ovo je nezamislivo. Ako ljudi do sada nisu vidjeli izraelsku vladu kakva je, ne obraćaju dovoljno pažnje - pojasnio je Ferner.

Istakao je da većina u zemlji smatra da nije u redu da američka vlada finansira Izrael.

- Ovo pokazuje da mi zapravo nemamo demokratiju, jer ono što većina ljudi želi u ovoj zemlji nije isto što se i radi - rekao je Ferner.

Naveo je da je jedina briga onih u Kongresu "da budu ponovo izabrani" i da zato dobijaju novac od lobija poput američko-izraelskog odbora za odnose s javnošću (AIPAC) i industrije oružja, koja zarađuje milijarde od ratova i oružja pomoći Izraelu.

- Imam 73 godine i umoran sam od pokušaja da ugasim požare koje su zapalili ludi piromani - dodao je Ferner.

En Vrajt, koja se penzionisala u činu pukovnika nakon 29 godina u američkoj vojsci i koja je 16 godina bila u diplomatiji u mnogim zemljama Južne Amerike, Centralne Azije i Afrike u Ministarstvu vanjskih poslova, dala je ostavku u znak protesta protiv invazije na Irak 2003. godine.

Izraelske napade na Pojas Gaze nazvala je "genocidom"

Vrajt živi na Havajima, a kako je kazala, kao govornik i pisac pokušava da glas društva čuje od strane promirovnih grupa i kreatora politike u glavnom gradu.

- Veliki napad Izraela na Gazu, koji traje oko 140 dana, je pravi genocid. SAD su krive za genocid nad Palestincima u Gazi. I njihovo partnerstvo je užasno - pojasnila je.

Rekavši da je društvo veoma ljuto zbog toga što SAD "finansiraju genocid", Vrajt je mišljenja da administracija predsjednika Džo Bajdena (Joea Bidena) polako počinje da se mijenja nakon višemjesečnih protesta.

Kritikovala je Bajdenovu administraciju, uključujući humanitarnu pomoć koju su SAD dan ranije prvi put ispustile u Gazu.

- Konačno, Bajdenova administracija poručuje Izraelu da mora biti oprezan dok nastavlja da uništava Hamas. Sada SAD konačno isporučuju hranu iz zraka jer njihov strateški partner Izrael ne dozvoljava dostavu hrane ili lijekova u Gazu, ljudi sada gladuju - pojasnila je Vrajt.​

Reagirajući na to da SAD šalju hranu u nekoliko stotina hiljada malih kutija za 2,3 miliona ljudi u Gazi umjesto da traže od Izraela da prekine svoje vojne akcije, Vrajt je rekao: "Ovo je ružan i patetičan odgovor Bidenove administracije".

Istakla je da podrška Izraelu treba prestati, posebno u ovom "užasnom vremenu".

- Moja poruka američkim građanima je da moramo nastaviti pritiskati Bidenovu administraciju da prestane podržavati državu Izrael i njene zločinačke akcije decenijama poručila je Vrajt.

Obratila se i Palestincima u Gazi i na Zapadnoj obali

- Šaljemo vam naša srca, mi smo uz vas. Trudimo se da zaustavimo podršku naše zemlje Izraelu. Ovo je mala utjeha vama koji tako duboko patite svaki dan - izjavila je Vrajt.

Smatra da smrt Erona Bušnela "ima veoma važan efekat".

- Mislim da je njegova smrt imala veoma značajan uticaj. Mobilizirao je više ljudi da okončaju ovaj rat. Tako da mislim da smrt Erona Bušnela stvara veći naglasak i zamah za nas da nastavimo naš rad na izazivanju Bidenove administracije", kazala je Vrajt.

Podsjećajući da je učestvovala u "Flotili slobode Gaze" kao predstavnik SAD-a za ukidanje izraelske blokade Gaze 2010. godine, Vrajt je napomenula da se radi na značajnoj flotili koja će se ovog ljeta iz Evrope preseliti u Gazu.

"Da, flotila Gaze je živa i zdrava. Uskoro ćemo poduzeti mjere", dodala je Vrajt.