Netanjahu odobrio planove za vojnu operaciju u Rafahu na jugu Gaze

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) odobrio je plan za vojnu operaciju u Rafahu na jugu Pojasa Gaze, javlja Anadolu.

Ured za medije izraelskog premijera objavio je saopćenje nakon sjednice izraelskog ratnog kabineta povodom odbijanja ponude Hamasa i odobravanja napada na Rafah.

U saopćenju je navedeno da je Netanyahu odobrio plan izraelske vojske za napad na Rafah na jugu Gaze.

- Vojska se priprema za operaciju i evakuaciju (civilnog) stanovništva - navedeno je.

Saopćeno je i da je Netanjahu odbio najnoviju ponudu Hamasa u vezi sa sporazumom o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika, navodeći da su uslovi "i dalje iracionalni".

Odobrenje za napad na Rafah stiglo je uprkos upozorenjima međunarodne zajednice, uključujući Sjedinjene Američke Države i Egipat, da se ne ulazi u Rafah, gdje se nalazi oko 1,5 miliona raseljenih Palestinaca.

Hamas je jučer saopćio da je prijedlog o prekidu vatre i sporazumu o razmjeni zarobljenika s Izraelom proslijedio posrednicima u Kataru i Egiptu.

Netanjahu je odbacio Hamasov najnoviji prijedlog o prekidu vatre, nazvavši ga "apsurdnim".