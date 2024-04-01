U regiji Hakurk na sjeveru Iraka neutralizirano pet terorista PKK

Ministarstvo odbrane Turske objavilo je da je pet terorista PKK neutralizirano u regiji Hakurk u sjevernom Iraku, javlja Anadolija.

Ministarstvo je na društvenim mrežama navelo da se borba protiv terorizma nastavlja efikasno i odlučno.

U saopćenju se navodi da su zračne snage neutralizirale pet terorista PKK u regiji Hakurk.

U svojoj više od 35 godina dugoj terorističkoj kampanji protiv Turske, PKK – koji se nalazi na listi terorističkih organizacija Turske, Sjedinjenih Američkih Država i Eruropske unije – odgovoran je za smrt više od 40.000 ljudi, uključujući žene, djecu i dojenčad.

Turska je pokrenula operaciju "Kandža-katanac" u aprilu 2022. kako bi ciljala na skrovišta terorističke organizacije u sjevernoiračkim regijama Metina, Zap i Avasin-Basyan u blizini turske granice.