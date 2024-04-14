Objavljena mapa: Liban, Irak i Egipat zatvorili zračni prostor za sve letove

Liban je objavio da je zatvorio zračni prostor nakon napada bespilotnim letjelicama koji je Iran pokrenuo na Izrael, javlja Anadolu.

Libanski ministar saobraćaja Ali Hamiye objavio je da je napravljena procjena vazdušnog prostora zemlje, uzimajući u obzir sigurnosna dešavanja u regionu.

Hamiye je napomenuo da je zračni prostor zemlje privremeno zatvoren za sve letove zbog predostrožnosti od 01:00 do 07:00 po lokalnom vremenu.

Libanski ministar je kazao da će Međunarodni aerodrom Rafik Hariri, jedini aerodrom u zemlji, biti potpuno zatvoren u ovom periodu i da će se mjere ažurirati u skladu sa dešavanjima u narednim satima.

Irak je također objavio da je zatvorio svoj zračni prostor nakon napada bespilotnim letjelicama koji je Iran pokrenuo na Izrael.

Egipat je najavio zatvaranje svog vazdušnog prostora nakon iranskog napada dronovima na Izrael.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je pokrenula napad na Izrael sa desetinama bespilotnih letjelica i projektila.

- Kao odgovor na napad Izraela na iranski konzulat u Siriji, Vazdušne snage Revolucionarne garde su pokrenule napad desetinama bespilotnih letjelica i projektila na neke ciljeve na teritoriji cionističkog režima", navodi se u saopštenju.

Izraelska vojska objavila je da je Iran pokrenuo napad bespilotnim letjelicama i da izraelske zračne i pomorske snage nadgledaju bespilotne letjelice.

Bijela kuća objavila je također da je Iran pokrenuo zračni napad na Izrael i obećala snažnu američku podršku sigurnosti Izraela