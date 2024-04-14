IDF: Lansirano više od 300 prijetnji različitih vrsta, presreli smo 99 posto

- Presreli smo 99 posto prijetnji i ovo je vrlo važno strateško postignuće - rekao je Adre.

Glasnogovornik izraelske vojske (IDF) Avičaj Adre (Avichay Adraaee) saopćio je da je Iran lansirao više od 300 "prijetnji različitih vrsta" prema Izraelu.

On je dao pregled oružja koje je korišteno za ciljanje Izraela:

- Od oko 170 bespilotnih letjelica koje je lansirao Iran – niti jedna nije prodrla u državu Izrael, jer su ih ratni avioni zračnih snaga i sistemi protivzračne odbrane naših i naših saveznika presreli na desetke.

- Od više od 30 krstarećih projektila koje je lansirao Iran – niti jedan projektil nije probio izraelski teritorij. Naši borbeni avioni presreli su 25 projektila izvan granica zemlje.

- Od više od 120 balističkih projektila, vrlo mali broj je probio izraelsku granicu, dok su ostali projektili presretnuti. Ovaj mali broj pao je na bazu zračnih snaga u Nafatimu i prouzrokovao manju štetu na infrastrukturi.