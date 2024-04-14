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OGLASIO SE GLASNOGOVORNIK

IDF: Lansirano više od 300 prijetnji različitih vrsta, presreli smo 99 posto

Od oko 170 bespilotnih letjelica koje je lansirao Iran – niti jedna nije prodrla u državu Izrael

Izrael većinu prijetnji presreo. Platforma X

S. S.

14.4.2024

Glasnogovornik izraelske vojske (IDF) Avičaj Adre (Avichay Adraaee) saopćio je da je Iran lansirao više od 300 "prijetnji različitih vrsta" prema Izraelu.

- Presreli smo 99 posto prijetnji i ovo je vrlo važno strateško postignuće - rekao je Adre.

On je dao pregled oružja koje je korišteno za ciljanje Izraela:

- Od oko 170 bespilotnih letjelica koje je lansirao Iran – niti jedna nije prodrla u državu Izrael, jer su ih ratni avioni zračnih snaga i sistemi protivzračne odbrane naših i naših saveznika presreli na desetke.

- Od više od 30 krstarećih projektila koje je lansirao Iran – niti jedan projektil nije probio izraelski teritorij. Naši borbeni avioni presreli su 25 projektila izvan granica zemlje.

- Od više od 120 balističkih projektila, vrlo mali broj je probio izraelsku granicu, dok su ostali projektili presretnuti. Ovaj mali broj pao je na bazu zračnih snaga u Nafatimu i prouzrokovao manju štetu na infrastrukturi.

# IZRAEL
# IRAN
# IDF
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