Prvi put u historiji: Samitu čelnika Grupe sedam prisustvovat će i papa Franjo

Samitu čelnika Grupe sedam (G7) industrijskih sila na sesiji o izazovima koje predstavlja umjetna inteligencija (AI) prisustvovat će Papa Franjo, izjavila je u petak italijanska premijerka Giorgia Meloni.



Umjetna inteligencija

Sastanak se održava u južnoj italijanskoj regiji Pulja od 13. do 15. juna i okuplja čelnike Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Britanije, Francuske, Italije, Kanade i Japana, kao i nekoliko posebno pozvanih gostiju.

- To je prvi put u historiji da će Papa učestvovati u radu G7 - kazala je Meloni u video poruci.

Dodala je da će se Papa pridružiti sesiji o umjetnoj inteligenciji, nazivajući to "jednim od najvećih antropoloških izazova našeg vremena".

- Uvjerena sam da će prisustvo njegove svetosti dati odlučujući doprinos u izradi etičkog i kulturnog regulatornog okvira za umjetnu inteligenciju - kazala je.

Nacrt zakona

Italija, koja trenutno predsjedava G7, ove je sedmice odobrila nacrt zakona koji ima za cilj postavljanje osnovnih pravila za korištenje umjetne inteligencije, izdvajanje ulaganja u sektor i postavljanje sankcija za zločine povezane s tom inteligencijom.

- To je tehnologija koja može stvoriti velike mogućnosti, ali također donosi ogromne rizike, a i neizbježno utiče na globalnu ravnotežu - kazala je Meloni u petak, dodajući da umjetna inteligencija mora biti "usmjerena na čovjeka i pod kontrolom čovjeka", prenosi Reuters.