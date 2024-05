Ovo je žena koju je ministar Kazahtana tukao do smrti: Kamere sve snimile, umjesto hitne on pozvao pozvao vidovnjaka

Saltanat Nukenova (31) ubijena je 9. novembra 2023. godine u jednom restoranu u Kazahstanu, a za ubistvo je optužen njen suprug, bivši ministar Kjaduk Bišibajev (43).



On se tereti da je suprugu krvnički tukao do smrti u restoranu svog rođaka, a potom ju je ostavio u jednoj prostoriji da umre, dok se on vratio da "u miru večera". Sigurnosne kamere u restoranu snimile su brutalno iživljavanje nekadašnjeg ministra nad nemoćnom ženom, koja je preminula od povreda glave koje je zadobila od krvničkog udaranja.

Njen osmjeh upoznao je čitav svijet

Ime Saltanat, koje na kazahstanskom znači "trijumf", poslednjih dana postalo je simbol borbe protiv nasilja nad ženama. Nakon jezivog ubistva počeo je da kruži snimak ove mlade žene na kojem se vidi kako prelijepa i nasmijana pleše. Njen osmjeh upoznao je čitav svijet, a sve je potresla činjenica što se nikad nije vidjelo da Saltanat trpi nasilje iako je, prema navodima, duže vrijeme zlostavljana.

Prošle godine je vijest o ubistvo Saltanat eksplodirala kao bomba u Astani. Suđenje bivšem ministru, koje se strimuje uživo sada prate milioni ljudi širom Kazahstana, ali i u drugim bivšim sovjetskim republikama. Prenos suđenja je slučaj bez presedana u istoriji nezavisnosti zemlje.

Ukoliko uđete u komentare tokom prenosa sudskih ročišta na Youtube-u ili Instagramu, možete vidjeti poruke pored zastava raznih zemalja: "Rusija je uz vas", "Ukrajina je Saltanat", "Jermenija je uz vas".

Protesti podrške porodici ubijene Saltanat održani su i u brojnim gradovima svijeta - od Njujorka, preko Berlina i Londona, do nekoliko gradova u Italiji.

Pod haštagom #zaSaltanat ljudi su dali podršku njenoj porodici, djelili videosnimke u njenu čast, ali su i komponovali pjesme, stvarali umjetnička djela i dirljive posvete u znak sjećanja na nju. Suđenje su pratili i veliki ruski mediji, a influenseri govore o pitanju nasilja u porodici.