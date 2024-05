Trojke čekale 18 godina da saznaju redoslijed rođenja: Dženi najmlađa

Dženi i njena braća bili su šokirani kada su saznali naređenje, ali su priznali da to nije promijenilo njihovu vezu. U snimku, koji je do sada pregledan više od 20 miliona puta, svi su sjedili ispred kamere dok su čekali na saznanje.

Dženi Hilbert (Janie Hilbert) je otišla na TikTok da podijeli trenutak kada je, zajedno sa braćom Rajtom (Wright) i Lukom (Luke), saznala ko je zvanično najstarije, najmlađe i srednje dijete. Njihovi roditelji su odlučili da svoj redosljed rođenja čuvaju u tajnosti do njihovog prelomnog rođendana, uprkos tome što je trojac “molio” da zna od kada su bili mali.

Trojke koje su bile prinuđene da čekaju do 18. rođendana da bi otkrile svoj redosljed rođenja konačno su saznale istinu, a njihove reakcije su bile urnebesne.

Roditelji Stjuart (Stewart) i Kleja (Clay) su rekli da su odlučili da redosljed rođenja čuvaju u tajnosti zbog najstarijeg sina Klejtona (Clayton) koji je imao tri godine u vrijeme kada su trojke rođene. Stjuart ga je opisao kao “sljedbenika pravila i veoma doslovnog” koji bi definitivno pokušao da primijeni režim “najstariji dobija flašu prvi” kada se bebe rode. I tako su on i Kleja odlučili da red ostane misterija.

- Jednostavno nismo htjeli da igramo njegovu igru, i bili smo kao, u redu, hajde da to ostane tajna. To će biti zabavno. Neće morati da se pretplate ni na jedan od stereotipa o najstarijem, srednjem, najmlađem – sve to - rekla je.

Radoznalost djece je vremenom rasla kada su počeli da gnjave roditelje oko reda rođenja – ali džaba, roditelji su se do kraja držali svoje dosljednosti. Taj snimak, koji je i sam pogledan 2,3 miliona puta, otkrio je da je Rajt najstariji, a slijede Luk, a zatim Dženi.